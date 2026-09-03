Marco Rubio Warning : पंतप्रधान मोदी-पेजेश्कियान भेटीनंतर अमेरिकेचा भारताला इशारा; इराणसोबत व्यापार केल्यास निर्बंध?

Marco Rubio Warning: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांची भेट घेतल्यानंतर आता अमेरिकेने भारतासह त्या सर्व देशांना इशारा दिला आहे, जे इराणशी व्यापार करत आहेत किंवा तेहरानला अमेरिकेचे निर्बंध टाळण्यात मदत करू शकतात. .अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले की, कोणताही देश इराणला निर्बंध टाळण्यास मदत करू शकत नाही. जर कोणत्याही देशाने इराणला अशी यंत्रणा तयार करण्यात मदत केली ज्याद्वारे तो पैसा कमवू शकेल आणि तो पैसा दहशतवादाला समर्थन देण्यासाठी किंवा अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी वापरला जाईल, तर अमेरिका अशा देशांवर निर्बंध लादेल..ब्रायन किलमेडच्या शो द ब्रायन किलमेड शोमध्ये एका मुलाखतीदरम्यान रुबिओने हे विधान केले आहे. त्यांना पंतप्रधान मोदींची पेजेश्कियान यांच्यासोबतची भेट आणि भारत आणि इराण यांच्यात नवा व्यापार करार होण्याची शक्यता याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला..भारत आणि इराणमध्ये कोणताही व्यापार करार नाहीरुबियो म्हणाले, भारत आणि इराणमध्ये कोणताही व्यापार करार झाला आहे असे मला वाटत नाही. पण, देशांना त्यांचे परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा आणि इराणशी संबंध ठेवण्याचा अधिकार आहे, असेही त्यांचे मत होते. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर आर्थिक दबाव लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. इराणसोबत व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्या देश आणि कंपन्यांवर दुय्यम निर्बंध लादण्याचा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे..Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?.रुबिओचा भारतासह इतर देशांना थेट संदेशरुबियो म्हणाले की, अमेरिकेला माहित आहे की जगातील अनेक देश इराणच्या संपर्कात आहेत. यापूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेनेच इराणच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अमेरिकेने इराणच्या राजवटीच्या काही प्रतिनिधींशीही चर्चा केली आहे आणि संपर्क साधला आहे. परंतु रुबिओने आर्थिक व्यवहारांवर स्पष्ट मर्यादा आणल्या. .कोणत्याही देशाने इराणला अमेरिकेचे निर्बंध टाळण्यास मदत करू नये, अशी राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका स्पष्ट असल्याचे ते म्हणाले. कोणत्याही देशाने अशी व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत करू नये ज्याद्वारे इराण पैसा कमावतो आणि नंतर तो पैसा दहशतवादाला समर्थन देण्यासाठी किंवा आण्विक शस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वापरतो. रुबिओ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर कोणत्याही देशाने असे केले तर अमेरिकेला त्या देशावरही निर्बंध लादावे लागतील..Iran US War : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये कोण चालवतंय सरकार? अमेरिकेलाही मिळतंय चोख प्रत्युत्तर....बिश्केकमध्ये मोदी-पेजेस्कियांची बैठकबिश्केकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांच्या भेटीनंतर रुबिओचे हे वक्तव्य आले आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेच्या बाजूला दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. या बैठकीत भारत आणि इराणमधील संबंधांवर चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याच्या आणि वैविध्य आणण्याच्या योजनांवर चर्चा केली. याशिवाय पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि व्यावसायिक जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेबाबतही चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.