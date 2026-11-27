वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील अनेक भागांवर आता भीषण हिमवादळाचे (Winter Storm) नवे संकट घोंघावत आहे. हवामान खात्याने मोंटाना आणि वायोमिंग सीमेवरील भागांसाठी 'विंटर स्टॉर्म वॉर्निंग' (Winter Storm Warning) जारी केली आहे. .पुढील पाच दिवस ताशी ६० किलोमीटर वेगाने बर्फाळ वारे आणि ८ ते १६ इंचांपर्यंत मुसळधार हिमवृष्टी होण्याचा अंदाज असल्याने नागरिकांना ५ दिवसांचे रेशन-पाणी, औषधे आणि गरम कपडे जमा करून घरातच राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Kombdi Palali Song Story Bharat Jadhav : 'कोंबडी पळाली' गाण्याच्या शूटसाठी पैसेच नव्हते! भरत जाधवने चक्क घरून पैसे आणले अन्... केदार शिंदेंनी सांगितला 'जत्रा'च्या काळातील भन्नाट किस्सा!.कुठे धडकणार हे हिमवादळ? टप्प्याटप्प्याने वाढणार तीव्रताहे हिमवादळ प्रामुख्याने मोंटाना आणि वायोमिंग सीमेवरील रेड लॉज (Red Lodge) आणि बियरटूथ हायवे (Beartooth Highway) परिसरातील डोंगराळ भागात धडकणार असून, माउंटेन स्टँडर्ड टाइमनुसार हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. :सुरुवात आणि वेग: २७ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी हलकी ते मध्यम हिमवृष्टी सुरू होऊन मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून अधिकृत इशारा लागू होत आहे; शुक्रवारची रात्र आणि शनिवारची दुपार सर्वात आव्हानात्मक राहणार आहे.सर्वाधिक हिमवृष्टी: शुक्रवार दुपारपासून शनिवार पहाटेपर्यंत सर्वाधिक बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता असून ताशी ६० किमी वेगाच्या वाऱ्यांमुळे तापमान झपाट्याने कोसळणार आहे..हिवाळ्यात कोकण भटकंतीचा प्लान? दापोलीजवळील 'हे' ८ ऐतिहासिक किल्ले ठरतील बेस्ट डेस्टिनेशन!.रस्ते बर्फाखाली दबणार; वाहतूक ठप्प होण्याची भीतीया भागात ८ ते १६ इंचांपर्यंत बर्फवृष्टी झाल्याने रस्ते पूर्णपणे बर्फाच्या चादरीखाली दबले जातील आणि वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता आहे. जोरदार वाऱ्यांमुळे वाहनांचे संतुलन बिघडण्याचा तसेच गाड्या बर्फात अडकण्याचा धोका असल्याने घराबाहेर पडणे जीवघेणे ठरू शकते. त्यामुळे पुढील ५ दिवस रेशन, पिण्याचे पाणी, आवश्यक औषधे आणि गरम कपडे सोबत ठेवून नागरिकांनी घरातच सुरक्षित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.