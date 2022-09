USA: वॉलमार्ट स्टोअरवर विमान क्रॅश करण्याची धमकी; अमेरिकेत खळबळ

By

मिसिसिपी : अमेरिकेतून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. इथल्या मिसिपीपी राज्यातील टुपेलो शहरात एका पायलटनं विमान वॉलमार्ट स्टोअर अर्थात सुपरमार्केटवर क्रॅश करण्याची धमकी दिली आहे. स्थानिक प्रमाणवेळेनुसार शनिवारी सकाळी हे कृत्य करणार असल्याचं पायलटनं म्हटलं आहे. या धमकीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनानं नागरिकांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (USA Pilot threatens to crash plane into Walmart in Mississippi)

पायलटच्या धमकीनंतर पोलीस अॅक्शनमोडमध्ये आले असून आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेत तातडीनं कारवाया केल्या जात आहेत. त्यानुसार टुपेलो शहरातील वॉलमार्ट स्टोअर रिकामं करण्यात आलं आहे. या प्रकरणावर गव्हर्नर टेट रिव्ह्स यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सर्व नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

अमेरिकनं मीडियाच्या हवाल्यानं टीपीडीला फोनद्वारे या शक्यतेची माहिती देण्यात आली आहे. फोन करणाऱ्या व्यक्तीनं पोलिसांना सांगितलं की, सकाळी सुमारे पाच वाजता एक पायलटनं शहरावरुन उड्डाण केलं. त्यानं हे देखील सांगितलं की, बऱ्याच काळापासून या भागात हवेत विमान घेरट्या घालत होतं. पोलिसांनी थेट पायलटशी देखील संपर्क साधला.

असं सांगितलं जातंय की, पायलट एक छोट विमान उडवत होता. बीचक्राफ्ट किंग एअर ९० नावाचं हे विमान आहे. टुपेलो विमानतळावरुन हे विमान हायजॅक करण्यात आलं असून ते ९ सीटर विमान आहे. या विमानात दोन इंजिन आहे. टुपेलो पोलिसांनी फेसबूक पोस्टमध्ये सांगितलं की, या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व सुपरमार्केट खाली केली जात आहेत. तसेच नागरिकांना या भागात न फिरकण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पण अद्याप धमकीबाबत स्पष्टता आलेली नाही.