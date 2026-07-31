US Student Visa Rules : भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का ! अमेरिकेत शिक्षणानंतर नोकरी करणे कठीण, सरकार आकारणार ८० लाखांचे शुल्क

कर्ज काढून अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या आणि तिथेच काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर नवीन आर्थिक बोजा टाकण्याची तयारी सुरू आहे. अहवालांनुसार, पदवी पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकेत राहून काम करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला सरकारला १,००,००० डॉलर्सचे (सुमारे ८० लाख रुपये) मोठे शुल्क भरावे लागू शकते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. शिक्षणासाठी मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत जात असल्याने, हे पाऊल त्यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरू शकते. .'वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या अहवालानुसार, शिक्षणानंतरच्या कामासाठी प्रस्तावित शुल्कासोबतच व्हिसाचे नवीन नियमही आणले जात आहेत. या नियमांनुसार, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर दीर्घकाळापर्यंत अमेरिकेत राहता येणार नाही; पण, या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही..UK Visa Rules 2026: स्कॉलरशिप मिळूनही यूकेचा व्हिसा हुकणार? विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न टांगणीला! .नवीन प्रणालीमध्ये काय समाविष्ट आहे? अहवालानुसार, हे शुल्क 'ओपीटी' (OPT - Optional Practical Training) कार्यक्रमांतर्गत आकारले जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, 'ओपीटी' म्हणजे विद्यार्थ्याच्या अभ्यासाच्या क्षेत्राशी संबंधित तात्पुरता रोजगार; ही सुविधा 'एफ-१' (F-1) व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असते. पात्र विद्यार्थी १२ महिन्यांचा 'ओपीटी' कार्यकाळ मिळवू शकतात. ट्रम्प प्रशासन आता या कालावधीसाठी मोठे शुल्क आकारण्याच्या तयारीत आहे. हा तो काळ असतो जेव्हा विद्यार्थी सहसा अनुभव मिळवतात आणि काही प्रकरणांमध्ये 'एच-१बी' (H-1B) व्हिसावर जाण्याचा प्रयत्न करतात..Work Visa Rules: सौदी अरेबियाचा मोठा निर्णय! वर्क व्हिसा नियम बदलले; भारतीय कामगारांवर काय परिणाम होणार?.भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हा धक्का का? अनेक विद्यार्थी मोठी कर्जे काढून अमेरिकेत जातात आणि त्यातील एक मोठी संख्या भारतीय विद्यार्थ्यांची असते. पदवीनंतर काही काळ काम केल्याने त्यांना आर्थिक आधार मिळतो. याव्यतिरिक्त, यामुळे त्यांना आवश्यक अनुभव मिळवता येतो, जो त्यांना पूर्णवेळ नोकरी मिळवण्यात मदत करू शकतो..सध्या हा प्रस्ताव 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी' कडे आहे आणि त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर १,००,००० डॉलर्सचे हे शुल्क विद्यार्थी स्वतः किंवा त्यांचे नियोक्ते भरतील, मात्र हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. असे मानले जात आहे की जर हे शुल्क लागू केले गेले, तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेची निवड करण्यापासून करणार नाहीत..व्हिसा नियमांमध्ये होऊ शकतो बदल सध्याच्या प्रणालीनुसार, जोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू आहे आणि ते व्हिसा नियमांचे पालन करत आहेत, तोपर्यंत त्यांना अमेरिकेत राहण्याची परवानगी असते. जर त्यांचे शिक्षण विहित कालावधीपेक्षा जास्त काळ चालले, तर सध्या विशिष्ट नियमांनुसार त्यांच्या वास्तव्याच्या मुदतीत वाढ केली जाते. आता ही पद्धत बदलणार असून, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत चार वर्षे राहण्याची परवानगी दिली जाईल. जर या कालावधीनंतरही त्यांचे शिक्षण सुरू राहिले, तर त्यांना 'डीएचएस' (DHS) कडे अर्ज करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.