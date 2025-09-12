Nepal Protest: नेपाळमध्ये निदर्शकांनी पंचतारांकित हॉटेल पेटवलं, एका भारतीय महिलेचा मृत्यू, अनेक लोक अडकले

नेपाळमधील जेन-झी चळवळीदरम्यान गाझियाबादमधील कुटुंबाची धार्मिक यात्रा एका दुर्घटनेत बदलली. काठमांडूमधील ज्या आलिशान हॉटेलमध्ये हे कुटुंब राहत होते, त्या हॉटेलला आंदोलकांनी आग लावली. या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. तर अनेक भारतीय पर्यटक अजूनही तिथे अडकले आहेत. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रामवीर सिंग गोला (५८) आणि त्यांची पत्नी राजेश गोला ७ सप्टेंबर रोजी पशुपतिनाथ मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी काठमांडूला गेले होते. परंतु ९ सप्टेंबरच्या रात्री झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये त्यांच्या पंचतारांकित हॉटेलला आग लावण्यात आली. ८ सप्टेंबर रोजी काठमांडूसह देशाच्या विविध भागात जेन-झी निदर्शने सुरू झाली. त्यानंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या निदर्शकांनी सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवावी अशी मागणी केली. .Who Is Sushila Karki? : नेपाळच्या पंतप्रधानपदासाठी सुशीला कार्कींचं नाव चर्चेत..Gen-Z सह आर्मी प्रमुखांचीही सहमती, कशी आहे त्यांची कारकीर्द? .आंदोलन हिंसक झाल्यावर निदर्शकांनी संसदेत प्रवेश करण्याचा आणि अनेक सरकारी आणि खाजगी प्रतिष्ठानांना आग लावण्याचा प्रयत्न केला. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, रामवीर गोला आणि त्यांची पत्नी राजेश गोला हॉटेलच्या वरच्या मजल्यावर राहत होते तेव्हा निदर्शकांनी खालच्या मजल्यावर आग लावली. घाबरलेल्या रामवीरने पडद्याचा वापर करून पत्नीला खाली आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती त्याच्या हातातून निसटली आणि पडली. .या घटनेत राजेशला गंभीर दुखापत झाली आणि रुग्णालयात नेत असताना जास्त रक्तस्त्रावामुळे त्याचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी रात्री १०:३० वाजता कुटुंबातील सदस्यांनी त्याचा मृतदेह गाझियाबादच्या मास्टर कॉलनीतील त्यांच्या निवासस्थानी आणला आहे. नेपाळमधील दिवसेंदिवस अधिक हिंसक होत आहे. यामुळे भीती व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.