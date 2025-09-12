ग्लोबल

Nepal Protest: नेपाळमध्ये निदर्शकांनी पंचतारांकित हॉटेल पेटवलं, एका भारतीय महिलेचा मृत्यू, अनेक लोक अडकले

Nepal Protest Update: नेपाळमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पंचतारांकित हॉटेलला आग लावण्यात आली आहे. या आगीत एका भारतीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. ती देवदर्शनासाठी गेली होती.
Uttar Pradesh woman dies in Nepal

Uttar Pradesh woman dies in Nepal

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नेपाळमधील जेन-झी चळवळीदरम्यान गाझियाबादमधील कुटुंबाची धार्मिक यात्रा एका दुर्घटनेत बदलली. काठमांडूमधील ज्या आलिशान हॉटेलमध्ये हे कुटुंब राहत होते, त्या हॉटेलला आंदोलकांनी आग लावली. या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. तर अनेक भारतीय पर्यटक अजूनही तिथे अडकले आहेत. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
fire
Fire Accident
nepal
agitation news
Protest
Fire In Hotel
Woman
nepal royal family
Kathmandu
Nepal social media ban
Indian tourists stranded in Nepal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com