Uttarakhand Glacier : पाक, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियासहित अनेक देशांच्या सहवेदना

नवी दिल्ली : उत्तराखंडच्या चमोलीमध्ये ग्लेशियर कोसळण्याच्या घटनेवर अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाळसहित अनेक देशांनी आपल्या संवेदना दर्शवल्या आहेत. रविवारी चमोली जिल्ह्यातील जोशीमठमध्ये ग्लेशियर कोसळल्याने कमीतकमी 10 लोकांचा जीव गेला आहे तर अद्याप 150 हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. ते पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गंगाच्या उपनद्या धौली गंगा, ऋषी गंगा आणि अलकनंदामध्ये पूराने उच्च पर्वतीय क्षेत्रामध्ये भीतीचं वातावरण आहे तसेच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे.

एका बोगद्यामधून 16 कामगारांची सुटका

एनटीपीसीच्या तपोवन-विष्णुगड जलविद्युत प्रकल्प आणि ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच या प्रकल्पातील अनेक कामगार एका बोगद्यात अडकले होते. अशा अडकलेल्या 16 कामगारांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढलं गेलं आहे तर जवळपास 150 हून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. या घटनेवर अनेक देशांनी आपल्या संवेदना जाहीर केल्या आहेत.

Our deepest condolences to those affected by the glacier burst and landslide in India. We grieve with the family and friends of the deceased and extend our hopes for a speedy and full recovery for the injured: US State Department pic.twitter.com/A8arEpTZjt

