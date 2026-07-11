Vietnam Boat Accident: व्हिएतनाम बोट दुर्घटनेत 15 भारतीयांचा मृत्यू; बोटीत असलेल्या 32 भारतीयांची नावं आली समोर

Vietnam Speedboat Capsize News: 'व्हिएतनाम'मधील प्रसिद्ध फु क्वोक बेटाजवळ पर्यटकांची बोट उलटल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. या भीषण अपघातात ३२ भारतीय पर्यटकांपैकी १५ जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. तर २१ जणांना बोटीमधून सुरक्षित वाचवण्यात आलेलं आहे. व्हिएतनाम बॉर्डर गार्ड्स आणि स्थानिक मदत यंत्रणांनी युद्धपातळीवर शोध आणि बचाव मोहीम राबवून बोटीवरील सर्व ३६ लोकांना पाण्यातून बाहेर काढले..शनिवारी (दि.११) ओशन पर्ल आयलंड कंपनीची एक स्पीडबोट ३२ भारतीय पर्यटकांना घेऊन होन मे रुटवरून एन थोई पोर्टकडे जात होती. मात्र, नगोई बेटापासून अवघ्या ४०० मीटर अंतरावर असताना समुद्रातील प्रचंड वेगवान वारे आणि मोठ्या लाटांमुळे स्पीडबोटमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला आणि ती अनियंत्रित होऊन समुद्राच्या मध्यभागी उलटली.या अपघातात प्राण गमावलेल्या १५ पर्यटकांमध्ये १३ पुरुष आणि २ महिलांचा समावेश आहे, ज्यातील अनेक पर्यटक हे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातील असल्याचे समजते. इतर सर्व जखमींना उपचारासाठी तातडीने जवळच्या वैद्यकीय केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे..Ration Distribution: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! ऑगस्ट ते ऑक्टोबरचे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मिळणार; वितरणात मोठा बदल.या भीषण दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत भारतीय दूतावास तात्काळ ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. व्हिएतनाममधील भारतीय राजदूत स्थानिक उच्च अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात असून स्वतः दुर्घटनास्थळाकडे रवाना झाले आहेत. यासोबतच बाधित कुटुंबांना तातडीने मदत व माहिती मिळावी यासाठी 'हो ची मिन्ह' सिटी आणि हनोई येथे २४ तास कार्यरत असणारे विशेष आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत..व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावासाकडून 'हो ची मिन्ह' सिटीसाठी +84 36 281 7930, +84 91 552 3714, +84 33 452 0414 आणि हनोईसाठी +84 91 308 9165 हे हेल्पलाईन क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून मृतांच्या कुटुंबीयांना धीर दिला आहे..बोटीत असलेल्या ३२ भारतीयांच्या नावांची यादीबालासुब्रमणी पलानीसामी, सेल्वम पिचैयाह, सेंथिल कुमार जयवेल, शिवकुमार मुथुकुमारसामी, निर्मल कुमार सेतुरामन, मुरुगा प्रभू अरुमुगम, रुबन सेल्वा नाथन जेकब येसुपथम, श्रीधर धर्मराजन, विग्नेश्वर राधाकृष्णन गोपाल, रामासुब्बू अन्नावी, अबुथल्खा जाहिरुद्दीन, श्रीधर सुंदरराजन, वम्शीदार सेल्लूर रामराज, सेंजडैवेल कुप्पुसामी, नागालामडुगु सोहन, नल्लापेटा आदिसेशय्या रवितेजा, शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद, राजीव कलैवानन, बालाजी नटेसन, विनया कुमार चिथापुरम भास्करा, रविशंकर सुगुमारन, विपुल उत्तमचंद, संतोष कुमार शांतिलालजैन, बाबू कुप्पुस्वामी, अलागुराजन शिवासामी, वसंत कुमार आनंदन, श्रीधर मुदियम, जया लक्ष्मी गेल्ली, किशोर गेल्ली, अॅव्हिकॉट चेरियन थॉमस थॉमस, लोवेनी थॉमस, रमेश कुमार पचियप्पन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.