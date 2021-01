VIDEO - बछड्याच्या मृत्यूनंतर सिंहिणीचा मन हेलावून टाकणारा आक्रोश

नवी दिल्ली - आपल्या कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर दु:ख होतं. माणूस शोक व्यक्त करतो. जवळच्या व्यक्तीचा आक्रोश हा मन हेलावून टाकणारा असतो. पण हे फक्त माणसांमध्येच असतं असं नाही तर प्राण्यांमध्येही या भावना असतात. तेसुद्धा त्यांच्या प्रजातीतील आणि पिलांच्या मृत्यूनंतर असाच शोक व्यक्त करतात. त्यांच्यातील कोणाला त्रास होत असेल तर प्राणीही अस्वस्थ होतात.

एखाद्या प्राण्याचा मृत्यू झाला तर इतर प्राण्यांना त्याचं दु:ख होतं. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून एक सिंहिण तिच्या बछड्याच्या मृत्यूनंतर आक्रोश करताना दिसत आहे. हृदय हेलावून टाकणारा असा या सिंहिणीचा आक्रोश आहे.

सिंहिणीचं दु:ख व्हिडिओ पाहताच लक्षात येतं. बछड्याजवळ येताच ती रडायला लागते आणि बेचैन झालेली दिसते. दुरुनच धावत येऊन बछड्याच्या मृतदेहाजवळ सिंहिण थांबते. बछड्याजवळ पोहोचताच ती आधी त्याचा वास घेते आणि तोंडाने बछड्याला हलवण्याचा प्रयत्न करते. त्याचा मृत्यू झाला नसेल म्हणून त्याला चाटायचा प्रयत्नही ती करते. व्हिडिओ कधीचा आहे आणि कुठला आहे हे समजू शकलं नाही.

The grief of the lion #Daker_Knowledge pic.twitter.com/kEYM0RG1xG

— ناجي الطخيم (@Naji_alt) January 22, 2021