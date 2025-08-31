Ganesh Festival 2025 : "व्हिटॅमिन म" च्या ऑनलाईन गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेला भरघोस प्रतिसाद

फ्लोरिडा (अमेरिका) : अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात कार्यरत असलेली स्वयंसेवी संस्था ‘व्हिटॅमिन म’ गेली सात वर्षे अमेरिकेतील मराठी समुदायासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. कोविड काळात घरोघरी मोफत किराणा पोचवण्याचा उपक्रम असो की सुमारे ३०० रोपांची मोफत वाटप मोहीम, या संस्थेने अनेक सामाजिक उपक्रम यशस्वीरित्या पार पाडले आहेत. भारतीय आकाशवाणीनेदेखील या संस्थेच्या कार्याची दखल घेतली होती..या संस्थेचा एक उल्लेखनीय उपक्रम म्हणजे ‘ऑनलाईन घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा’, जी मागील काही वर्षांपासून WhatsApp गटाच्या माध्यमातून घेतली जाते. या आगळ्यावेगळ्या स्पर्धेला दरवर्षी उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतो. संस्थेच्या संचालिका यशश्री देशपांडे यांनी सांगितले की, “लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवामागे ठेवलेला सामाजिक एकतेचा उद्देश, डिजिटल माध्यमातूनही साकार करता येतो, हे या स्पर्धेतून दिसून येते.”.या स्पर्धेमध्ये आयोजक, स्पर्धक, प्रेक्षक आणि परीक्षक यांचा समावेश असतो. गणेशोत्सवाचे पहिले दोन दिवस स्पर्धक आपापल्या सजावटीच्या प्रवेशिका व्हॉट्सअॅप गटात पाठवतात. त्यानंतर दोन दिवसांत कलाक्षेत्रातील तज्ज्ञ परीक्षकांकडून निकाल जाहीर केला जातो. संपूर्ण मराठी कुटुंबांसाठी हा अनुभव अत्यंत उत्साहवर्धक आणि आनंददायक ठरतो. विशेषतः तिसऱ्या दिवशी निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचते..या वर्षीच्या स्पर्धेचे विजेते पुढीलप्रमाणे आहेत –१. रिमा अग्रवाल गुप्ता – Yellowstone थीम२. स्नेहल मंत्री भुतडा व परिवार – बालपणीच्या आठवणींची जत्रा३. सुखदा गोखले व कुटुंबीय – Casa Batlló (बार्सिलोना, स्पेन) थीम.या स्पर्धेचे परीक्षण मीरा तनखीवाले आणि पारू कुलकर्णी या फ्लोरिडामधील मान्यवर कलाप्रेमींनी अतिशय निष्पक्षपणे व जबाबदारीने पार पाडले.गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने ‘१४ विद्या आणि ६४ कला’ यांचे अधिपती असलेल्या श्रीगणेशाची उपासना करत अमेरिकेत स्थायिक असलेली ही संस्था आपल्या पुढच्या पिढीसोबत भारतीय संस्कृती जपण्याचा प्रेरणादायी प्रयत्न करत आहे..Facebook : https://www.facebook.com/vitaminmglobalInstagram : https://www.instagram.com/vitamin_m_global?igsh=MWFhajB4emdnZHR0cA.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.