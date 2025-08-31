ग्लोबल

Ganesh Festival 2025 : "व्हिटॅमिन म" च्या ऑनलाईन गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेला भरघोस प्रतिसाद

Vitamin M : फ्लोरिडामधील ‘व्हिटॅमिन म’ संस्थेच्या WhatsApp गणेशोत्सव स्पर्धेमुळे अमेरिकेतील मराठी कुटुंबांनी डिजिटल माध्यमातून गणपतीचा सण उत्साहात साजरा केला.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025 Sakal
फ्लोरिडा (अमेरिका) : अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात कार्यरत असलेली स्वयंसेवी संस्था ‘व्हिटॅमिन म’ गेली सात वर्षे अमेरिकेतील मराठी समुदायासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. कोविड काळात घरोघरी मोफत किराणा पोचवण्याचा उपक्रम असो की सुमारे ३०० रोपांची मोफत वाटप मोहीम, या संस्थेने अनेक सामाजिक उपक्रम यशस्वीरित्या पार पाडले आहेत. भारतीय आकाशवाणीनेदेखील या संस्थेच्या कार्याची दखल घेतली होती.

