Vladimir Putin Interview : रशियाने खरंच मोदींच्या हत्येचा कट उधळला? 'त्यादिवशी' कारमध्ये काय चर्चा झाली? पडद्यामागची गोष्ट समोर...

पंतप्रधान मोदी चीनच्या दौऱ्यावर असताना अमेरिकेने त्यांच्या हत्येचा कट रचला होता, असा खबळजनक दावा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी मोदींना त्यांच्या कारमध्ये बसवून अमेरिकेचा तो कट उधळला, असंही त्यावेळी सांगणयात आलं होतं. बांगलादेशमध्ये सीआयए एजंटचा मृतदेह आढळल्यानंतर तर या चर्चांना आणखी बळ मिळालं होतं. इकतच नाही तर पुतीन यांनी मोदींना गाडीत बसवून त्यांना याची माहिती दिली होती, असा दावाही त्यावेळी करण्यात आला होता..याबाबतच आता पुतीन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यावेळी कारमध्ये पंतप्रधान मोदींबरोबर काय चर्चा झाली? यावर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. भारत दौऱ्यापूर्वी पुतीन यांनी 'आज तक' या वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी याबाबत भाष्य केलं. एससीओ समिटवेळी तुम्ही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाच कारमध्ये बसले होते. हे आधीच ठरलं होतं होतं का? त्यावेळी कारमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला..यासंदर्भात बोलताना पुतीन म्हणाले, आमच्यात फक्त त्यावेळी सुरु असलेल्या घडामोडींवरच चर्चा झाली. एकाच गाडीत जायचं हे आधीच ठरलेलं नव्हतं. आम्ही दोघे बाहेर पडलो आणि समोर मला माझी गाडी दिसली, तेव्हा मी त्यांना सोबत येण्याची विनंती केली. सहसा मित्र जसं विचारतात तसंच मी त्यांना विचारलं. यात यापेक्षा काही वेगळं नव्हतं..पुढे बोलताना, त्यावेळी आम्ही दोघांनीही अगदी सामान्य मित्रांसारख्याच गप्पा मारल्या. आमच्याकडे एकमेकांशी बोलण्यासाठी नेहमीच काहीतरी असतं. आम्ही संभाषणात इतके रंगून गेलो की नंतर लक्षात आलं की लोक आपली वाट पाहत असतील. यात काही विशेष नव्हतं, फक्त एवढंच की आमच्याकडे चर्चेसाठी नेहमी भरपूर विषय असतात आणि आम्ही अशा संवादांना खूप महत्त्व देत, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.