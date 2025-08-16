Vladimir Putin In India : पुतीन ज्या देशात जातात, तिथे पोर्टेबल टॉयलेट घेऊन जातात....काय आहे यामागचं खरं कारण?

Russian President Vladimir Putin: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याबाबत एक आश्चर्यकारक आणि विचित्र माहिती समोर आली आहे. परदेश दौऱ्यांवर जाताना पुतीन स्वतःचे पोर्टेबल टॉयलेट सोबत नेत असल्याचा दावा केला जात आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही असामान्य खबरदारी घेतली जात असल्याची माहिती आहे. या दाव्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे पुतीन सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत..मीडिया रिपोर्टनुसार, पुतीन जेव्हा परदेश दौऱ्यावर जातात, तेव्हा त्यांच्यासोबत विशेष ‘पू बॅग’ नेली जाते. या बॅगेत त्यांचे मलमूत्र साठवले जाते आणि नंतर ते मॉस्कोला परत आणले जाते. यामागचा उद्देश त्यांचे आरोग्य आणि खासगी माहिती सुरक्षित ठेवणे हा असतो..Trump-Putin Meeting: ट्रम्प-पुतिन भेटीतून काय निष्पन्न झाले? भारतासाठी आहे 'ही' गुड न्यूज.मलमूत्राच्या नमुन्यांवरून एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्याबाबत संवेदनशील माहिती मिळू शकते. ही माहिती शत्रू राष्ट्रांच्या हाती लागल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची भीती असते. त्यामुळे पुतीन यांची जीवनशैली किंवा त्यांच्या आरोग्याविषयी कोणतीही माहिती बाहेर पडू नये, यासाठी ही खबरदारी घेतली जाते..पुतीन यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत यापूर्वीही अनेक चर्चा झाल्या आहेत. त्यांच्या परदेश दौऱ्यांदरम्यान कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली जाते. मात्र, पोर्टेबल टॉयलेट आणि मलमूत्र साठवण्याची ही पद्धत अनेकांना आश्चर्याचा धक्का देणारी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुतीन यांच्या वैयक्तिक जीवनशैलीबाबतची गोपनीयता ठेवणे हा या मागचा हेतू आहे..Trump-Putin alaska meeting: ट्रम्प-पुतिन भेट अमेरिका सोडून अलास्कामध्येच का? गुप्त भेटीच्या केंद्रस्थानी भारत.दरम्यान, हा दावा कितपत खरा आहे, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. रशियाकडूनही याबाबत कधी अधिकृत माहितीही देण्यात आलेली नाही. मात्र, आता मीडियात यासंदर्भातील दावा केला जातो आहे. ही पद्धत चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.