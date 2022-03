युक्रेन आणि रशियामध्ये ३४ दिवसांपासून युद्ध सुरू आहे. रशियन सैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर युक्रेन उद्ध्वस्त झाले आहे. मंगळवारी तुर्कीच्या इस्तंबूल शहरात रशिया आणि युक्रेनमध्ये झालेल्या शांतता चर्चेनंतर व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) आणि वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zhelensky) यांची भेट होऊ शकते, असा दावा रशियाचे व्लादिमीर मेडिन्स्की यांनी केला आहे. याआधी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. शांतता बैठक सुमारे तीन तास चालली. (It Is Possible to meet Putin and Zelensky)

रशिया (Russia) आणि युक्रेन शांतता चर्चा सुमारे तीन तासांनंतर संपली आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील चर्चा रचनात्मक होती, असे रशियाचे व्लादिमीर मेडिन्स्की म्हणाले. रशियाचे उपसंरक्षण मंत्री अलेक्झांडर फोमिन हे इस्तंबूल येथे झालेल्या चर्चेत रशियन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत व्लादिमीर मेडिन्स्की होते. दुसरीकडे युक्रेनच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व डेव्हिड अर्खामिया यांनी केले.

रविवारी झालेल्या एका फोन कॉलमध्ये, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दुगन आणि त्यांचे रशियन समकक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी इस्तंबूलमध्ये पुढील फेरीत चर्चा करण्याचे मान्य केले होते. एर्दुगन यांनी पुनरुच्चार केला की तुर्की चर्चेच्या या फेरीत सर्व शक्य मार्गाने योगदान देत राहील. युक्रेन आणि रशियन शिष्टमंडळांमध्ये आतापर्यंत तीन फेऱ्यांची चर्चा झाली आहे. परंतु, कोणताही निष्कर्ष निघू शकलेला नाही.

मोठ्या प्रमाणात विध्वंस

रशियाने २४ फेब्रुवारीला युक्रेनवर (Ukraine) हल्ला केला. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे. या युद्धात युक्रेनचे मोठे नुकसान झाले. लाखो लोकांना शहर सोडून मदत छावण्यांमध्ये राहावे लागले आहे. रशियन क्षेपणास्त्रांमुळे युक्रेनमध्येही मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला आहे.