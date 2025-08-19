China-India: चीनचे परराष्ट्र मंत्री दिल्लीहून इस्लामाबादला जाणार; नेमकं कारण काय?

नवी दिल्ली: चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी २१ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादला जाणार आहेत. या भेटीचा उद्देश सहाव्या पाकिस्तान-चीन परराष्ट्र मंत्र्यांच्या धोरणात्मक चर्चेचे सह-अध्यक्षपद भूषवणे आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करून या भेटीची पुष्टी केली आहे. ही भेट दोन्ही देशांमधील नियमित उच्चस्तरीय संवादाचा एक भाग असून, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सहकार्य मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे..पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इशाक डार यांच्या निमंत्रणावरून वांग यी दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर इस्लामाबादला पोहोचतील. यावेळी ते पाकिस्तानच्या नागरी आणि लष्करी नेतृत्वाच्या गाठीभेटी घेतील. या चर्चेमध्ये द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा, प्रादेशिक स्थिरता आणि चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) सारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होईल. विशेष म्हणजे, हा दौरा मे महिन्यात भारत-पाकिस्तानमध्ये चार दिवस चाललेल्या संघर्षासारख्या नुकत्याच झालेल्या प्रादेशिक तणावानंतर होत आहे, ज्यामुळे त्याचे भू-राजकीय महत्त्व आणखी वाढले आहे..Bihar Voter List : वगळलेल्या मतदारांची यादी जाहीर; बिहार निवडणूक आयोगाचे पाऊल.वांग यी यांची ही भेट नवी दिल्लीमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासोबतच्या सीमा चर्चेनंतर लगेच होत आहे. त्यामुळे, चीन भारतासोबतच्या संबंधांबद्दल किती गंभीर आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारताच्या दौऱ्यानंतर थेट इस्लामाबादला जाणे, हे चीनच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे..Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी.तरीही, चीन या दौऱ्यातून आपल्या राजनैतिक धोरणात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. भारतासोबतचे संबंध सामान्य करण्याचा एकीकडे प्रयत्न सुरु असताना दुसरीकडे पाकिस्तानसोबतची मैत्रीही मजबूत करण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. या दौऱ्यात वांग यी आणि इशाक डार CPEC चा विस्तार, संयुक्त सुरक्षा सहकार्य आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर विचारविनिमय करतील. तसेच, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या आगामी चीन दौऱ्याची तयारीही यावेळी अंतिम टप्प्यात पोहोचेल. ३१ ऑगस्ट रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत ते सहभागी होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.