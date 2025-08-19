ग्लोबल

China-India: चीनचे परराष्ट्र मंत्री दिल्लीहून इस्लामाबादला जाणार; नेमकं कारण काय?

Chinese Foreign Minister Wang Yi's Islamabad visit raises questions on relations with India: वांग यी यांची ही भेट नवी दिल्लीमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासोबतच्या सीमा चर्चेनंतर लगेच होत आहे.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी २१ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादला जाणार आहेत. या भेटीचा उद्देश सहाव्या पाकिस्तान-चीन परराष्ट्र मंत्र्यांच्या धोरणात्मक चर्चेचे सह-अध्यक्षपद भूषवणे आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करून या भेटीची पुष्टी केली आहे. ही भेट दोन्ही देशांमधील नियमित उच्चस्तरीय संवादाचा एक भाग असून, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सहकार्य मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

