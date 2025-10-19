ग्लोबल

No Kings Protest: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात निषेधाची आग! नो किंग्ज आंदोलन म्हणजे नेमकं काय? लाखो लोक रस्त्यावर का उतरलेत?

What is No Kings Movement: अमेरिकेत आणि जगभरात लाखो लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. "नो किंग्ज" असे घोषणा देत आहेत. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात निषेधाची आग पेटली आहे.
What is No Kings movement

What is No Kings movement

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या निषेधात हजारो लोक "नो किंग्ज" या घोषणेखाली एकत्र येत आहेत. अमेरिकेच्या संस्थापक आदर्शांवरून काढलेला हा नारा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनात हुकूमशाहीकडे वाढत्या प्रवृत्तीविरुद्ध देशव्यापी चळवळीत रूपांतरित झाला आहे. हे निदर्शने केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर अनेक देशांमध्ये पसरली आहेत. वॉशिंग्टन, डी.सी. आणि न्यू यॉर्क सारख्या प्रमुख शहरांपासून ते मध्यपश्चिमेतील लहान शहरांपर्यंत सर्व ५० राज्यांमध्ये २,५०० हून अधिक कार्यक्रमांचे नियोजन आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
US
Movement
president
agitation news
US State
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com