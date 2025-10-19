No Kings Protest: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात निषेधाची आग! नो किंग्ज आंदोलन म्हणजे नेमकं काय? लाखो लोक रस्त्यावर का उतरलेत?

अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या निषेधात हजारो लोक "नो किंग्ज" या घोषणेखाली एकत्र येत आहेत. अमेरिकेच्या संस्थापक आदर्शांवरून काढलेला हा नारा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनात हुकूमशाहीकडे वाढत्या प्रवृत्तीविरुद्ध देशव्यापी चळवळीत रूपांतरित झाला आहे. हे निदर्शने केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर अनेक देशांमध्ये पसरली आहेत. वॉशिंग्टन, डी.सी. आणि न्यू यॉर्क सारख्या प्रमुख शहरांपासून ते मध्यपश्चिमेतील लहान शहरांपर्यंत सर्व ५० राज्यांमध्ये २,५०० हून अधिक कार्यक्रमांचे नियोजन आहे. .व्हाईट हाऊस आणि विरोधी गटांमधील वाढत्या तणावाच्या आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या आर्थिक मदतीच्या अडथळ्यामुळे सरकारी बंद पडण्याच्या दरम्यान हे निदर्शने होत आहेत. जूनमध्ये देशव्यापी निषेधाच्या दिवशी नो किंग्ज मोहीम पहिल्यांदा उदयास आली. जेव्हा लाखो लोक अमेरिकेतील शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरून प्रशासनाच्या संघीय सैन्याच्या वापराचा निषेध करत होते. या नवीन आवाहनाचे नेतृत्व प्रगतीशील संघटना, संघटना आणि नागरी हक्क गटांच्या नेटवर्कद्वारे केले जात आहे. .No Kings Movement : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या निषेर्धात आंदोलन; वॉशिंग्टनपासून लंडनपर्यंत हजारो लोक रस्त्यावर उतरले.आयोजक या चळवळीचे वर्णन लोकशाही समर्थक आणि कामगार समर्थक म्हणून करतात. अमेरिकन सत्ता "राजे" ची नाही तर नागरिकांची आहे असा दावा करतात, असे द गार्डियनने वृत्त दिले आहे. या निदर्शनांमध्ये आक्रमक हद्दपारी धोरणे, आरोग्यसेवेतील कपात आणि कार्यकारी अधिकारावरील न्यायिक आणि कायदेविषयक मर्यादा ओलांडण्याचे प्रयत्न यासह "हुकूमशाही अतिरेक" अधोरेखित केले आहेत..होनोलुलु ते बोस्टन पर्यंत नो किंग्ज निषेधाचे आयोजन केले जात आहे. जिथे प्रत्येक समुदाय एकाच मध्यवर्ती ठिकाणी एकत्र येण्याऐवजी स्वतःची रॅली काढेल. हे अधोरेखित करेल की असंतोष केवळ महानगरांपुरता मर्यादित नाही तर देशभरात अस्तित्वात आहे. निदर्शकांना युक्रेन, हाँगकाँग आणि दक्षिण कोरियामधील जागतिक लोकशाही समर्थक चळवळींशी संबंधित पिवळा रंग परिधान करण्याचे आवाहन केले जाते. .हार्वर्ड विद्यापीठाच्या क्राउड काउंटिंग कन्सोर्टियमच्या अंदाजानुसार, जूनमध्ये झालेल्या "नो किंग्ज" निषेधांमध्ये सुमारे २००,००० ते ५००,००० लोक सहभागी झाले होते. जे २०१७ च्या महिला मार्चनंतरच्या सर्वात मोठ्या निषेधांपैकी एक आहे. आयोजकांना आता आणखी लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. कदाचित त्या विक्रमालाही मागे टाकेल. युतीची रणनीती राजकीय शास्त्रज्ञ एरिका चेनोवेथ आणि मारिया स्टीफन यांनी विकसित केलेल्या "३.५% नियम" नावाच्या संकल्पनेने प्रेरित आहे. .Pakistan Vs Afghanistan: ''भारताच्या सांगण्यावरुनच हल्ला...'' पाकचा रडीचा डाव; तालिबानने पाक सैनिकांना पळवून लावलं.जागतिक नागरी प्रतिकार चळवळींवरील त्यांच्या संशोधनात असे आढळून आले की, जेव्हा सुमारे ३.५% लोकसंख्या सतत, अहिंसक निदर्शनांमध्ये सहभागी होते तेव्हा राजवटी जवळजवळ नेहमीच त्यांची भूमिका बदलतात किंवा कोसळतात. अमेरिका अद्याप त्या प्रमाणात पोहोचलेली नाही. जी अंदाजे १.१ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचते. द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, चळवळीचे आयोजक हे तत्व नियमात्मक नसून प्रेरणादायी मानतात. त्यांचे उद्दिष्ट एक दिवसाच्या आक्रोशाऐवजी शाश्वत नागरिकांचा सहभाग निर्माण करणे आहे..ट्रम्प प्रशासनाने १८ ऑक्टोबरच्या निदर्शनांवर थेट भाष्य केलेले नाही. रिपब्लिकन नेत्यांनी निदर्शनांवर टीका केली आहे. त्यांना पक्षपाती व्यत्यय म्हटले आहे. ज्यामुळे अर्थसंकल्पातील गतिरोध वाढू शकतो. काही कॅबिनेट अधिकाऱ्यांनी पुराव्याशिवाय असे सुचवले आहे की,निदर्शकांना पैसे दिले जात आहेत किंवा डेमोक्रॅट राजकीय फायद्यासाठी रॅलींचा गैरफायदा घेत आहेत. चळवळ आयोजकांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत. असा युक्तिवाद केला आहे की, निदर्शने हुकूमशाही प्रवृत्तींना कायदेशीर नकार दर्शवितात..वाढत्या राजकीय ध्रुवीकरणादरम्यान, सुरक्षा ही एक प्रमुख समस्या आहे. टेक्साससह अनेक राज्यांमधील राज्यपालांनी नॅशनल गार्डचे सैन्य तैनात केले आहे. तर संघीय अधिकाऱ्यांनी निषेध स्थळांजवळ कायदा अंमलबजावणीची उपस्थिती राखण्याचे वचन दिले आहे. नो किंग्ज कोलिशन अहिंसेला मार्गदर्शक तत्व म्हणून पाहते. स्थानिक आयोजकांनी मार्शलना प्रशिक्षण दिले आहे आणि निदर्शकांना "तुमचे हक्क जाणून घ्या" साहित्य वाटले आहे. हजारो लोक ऑनलाइन सुरक्षा ब्रीफिंगमध्ये सहभागी झाले आहेत. जेणेकरून ते तयार होतील..Trump On Modi : रशियाच्या तेलावरून पुन्हा ‘ट्रम्प बाँब’, खरेदी थांबविण्याचे पंतप्रधान मोदींकडून आश्वासन मिळाल्याचा दावा.नो किंग्जचे निदर्शने केवळ धोरणात्मक मतभेदांबद्दल नाहीत. ते राजकीय संस्कृतीबद्दल आहेत, राजेशाहीच्या त्यागावर स्थापित अमेरिकन लोकशाही तिच्या संस्था आणि नियमांची परीक्षा घेणाऱ्या दबावांना तोंड देऊ शकते का याबद्दल आहेत. "नो किंग्ज" या वाक्यांशाचा वापर करून, ही चळवळ पक्षपातीपणाच्या पलीकडे जाते आणि सत्तेला जबाबदार धरले पाहिजे या सखोल संवैधानिक कल्पनेपर्यंत पोहोचते. निदर्शने ठोस बदल घडवून आणतात की नाही, ते नागरी अभिव्यक्तीमध्ये एक निर्णायक क्षण चिन्हांकित करतात. जे एक राष्ट्र त्याच्या लोकशाही पायाचे रक्षण करण्यासाठी किती दूर जाण्यास तयार आहे हे प्रकट करते.