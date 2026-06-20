इराण-व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिकेची कुणावर नजर? 'त्या' देशाचं नाव घेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान, पुन्हा तणाव वाढणार!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले आहेत की, व्हेनेझुएला आणि इराणनंतर क्युबा अमेरिकेसाठी एक धोरणात्मक प्राधान्याचा देश बनू शकतो. व्हेनेझुएलाप्रमाणेच क्युबामध्ये भविष्यात होणाऱ्या अमेरिकी कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिका-क्युबा संबंध आणि लॅटिन अमेरिकेतील वॉशिंग्टनच्या धोरणाबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..मुलाखतीत ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की, क्युबामधील संभाव्य अमेरिकी कारवाई व्हेनेझुएलामधील कारवाईसारखी असू शकते का. त्यावर त्यांनी "शक्य आहे," असे उत्तर दिले. ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, क्युबा अमेरिकेच्या खूप जवळ आहे. त्यामुळे तेथील परिस्थिती वेगळी आहे. जरी त्यांची पहिली पसंती सत्तेचे शांततापूर्ण हस्तांतरण असले तरी, गरज पडल्यास लष्करी पर्यायांचाही विचार केला जात आहे..Donald Trump: ''खोटं बोलण्यालाही मर्यादा असतात..'', इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी ट्रम्प यांच्यावर चिडल्या, सोबत फोटो काढण्यावरुन वाद.मिळालेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांत क्युबावर आर्थिक आणि राजकीय दबाव वाढवला आहे. अमेरिकेने हवानावर नवीन निर्बंध लादले असून जर क्युबाने अमेरिकेच्या भूभागाला किंवा ग्वांतानामो बे येथील अमेरिकेच्या नौदल तळाला धोका निर्माण करू शकणारी शस्त्रे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी मुलाखतीत सांगितले की, जर क्युबाचे साम्यवादी सरकार अस्थिर झाले किंवा परिस्थिती बिघडली, तर त्यासाठी विविध लष्करी आणि राजनैतिक पर्यायांची योजना आखण्यात आली आहे. .प्रशासनाने नागरी अशांतता आणि राजकीय संकट यांसारख्या परिस्थितीसाठीही तयारी केली आहे. अलीकडील इराण कारवाईशी केली आणि म्हणाले की, इराणमधील लष्करी कारवाई खूप मोठी होती आणि त्यात अधिक शस्त्रे व संसाधनांचा वापर झाला होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, क्युबा वेगळा आहे, कारण त्याचे भौगोलिक स्थान अमेरिकेसाठी सामरिकदृष्ट्या अधिक अनुकूल आहे. विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांचे क्युबा धोरण अनेक बाबतीत व्हेनेझुएलाच्या मॉडेलसारखेच आहे, ज्यात आर्थिक दबाव, राजनैतिक एकाकीपणा आणि लष्करी हावभावांचा समावेश आहे. .Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांची प्रचंड रांग; इराणने कडक नियम जाहीर केले, ४८ तास आधी अर्ज अनिवार्य.तज्ज्ञ असेही नमूद करतात की, क्युबाची राजकीय व्यवस्था, भौगोलिक स्थान आणि आंतरराष्ट्रीय मित्रराष्ट्रांमुळे तेथील परिस्थिती व्हेनेझुएलापेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळी आहे. ट्रम्प यांनी संभाव्य कारवाईसाठी कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिली नाही. त्यांनी केवळ एवढेच सांगितले की परिस्थिती लवचिक आहे. पुढील निर्णय परिस्थितीनुसार घेतले जातील. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे लॅटिन अमेरिकेतील अमेरिकेच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाबद्दलच्या चर्चांना अधिकच जोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.