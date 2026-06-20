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इराण-व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिकेची कुणावर नजर? 'त्या' देशाचं नाव घेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान, पुन्हा तणाव वाढणार!

US Cuba Relations: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाविरुद्ध तशाच प्रकारच्या कारवाईला क्युबाला सामोरे जावे लागू शकते, असे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नव्या अटकळींना सुरुवात झाली आहे.
US Cuba Relations

US Cuba Relations

ESakal

Vrushal Karmarkar
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अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले आहेत की, व्हेनेझुएला आणि इराणनंतर क्युबा अमेरिकेसाठी एक धोरणात्मक प्राधान्याचा देश बनू शकतो. व्हेनेझुएलाप्रमाणेच क्युबामध्ये भविष्यात होणाऱ्या अमेरिकी कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिका-क्युबा संबंध आणि लॅटिन अमेरिकेतील वॉशिंग्टनच्या धोरणाबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

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