Donald Trump यांचे Nobel चे स्वप्न धुळीस मिळाले; व्हाईट हाऊसचा संताप उफाळला, पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे २०२५ मध्ये नोबेल पारितोषिक जिंकण्याचे स्वप्न भंगले आहे. नोबेल समितीने व्हेनेझुएलाच्या मारिया यांना विजेते घोषित केले आहे. या घोषणेवर पहिली प्रतिक्रिया अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाकडून आली आहे. शुक्रवारी व्हाईट हाऊसने विजेत्याची निवड करण्याच्या प्रक्रियेवर टीका केली..व्हाईट हाऊसने म्हटले की, नोबेल समितीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की ती शांततेपेक्षा राजकारणाला प्राधान्य देते. ट्रम्प यांनी बराच काळ आग्रह धरला आहे की, त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला पाहिजे आणि युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे सांगितले आहे की, त्यांनी सात युद्धे थांबवली आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवून ते आठवे युद्ध थांबवण्याच्या मार्गावर आहेत. .शांततेचा नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो यांना जाहीर, ट्रम्पना धक्का; कोण आहेत मारिया?.पाकिस्तान आणि इस्रायलसारख्या देशांनी ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करावे यासाठी लॉबिंगही केले, असं म्हणत नोबेल पारितोषिक न मिळाल्याने अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे. व्हाईट हाऊसचे कम्युनिकेशन्स डायरेक्टर स्टीवन चेउंग म्हणाले की, नोबेल समितीने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शांततेसाठी, युद्धे संपवण्यासाठी आणि जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतील. ते मानवतावादी करुणेचे धनी आहेत..नॉर्वेजियन नोबेल समितीने २०२५ चा नोबेल शांतता पुरस्कार व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या मारिया कोरिना मचाडो यांना जाहीर केला आहे. गेल्या २० वर्षांपासून, मारिया व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे शांततापूर्ण संक्रमण साध्य करण्यासाठी काम करत आहेत. शांतता पुरस्कार जाहीर करताना नोबेल समितीने म्हटले आहे की, आज, जेव्हा जगातील अनेक भागांमध्ये हुकूमशाही वाढली आहे. लोकशाही कमकुवत झाली आहे, तेव्हा मारिया मचाडो सारख्या लोकांचे धाडस आशेच्या ज्योतीसारखे आहे.