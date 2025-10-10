ग्लोबल

Donald Trump यांचे Nobel चे स्वप्न धुळीस मिळाले; व्हाईट हाऊसचा संताप उफाळला, पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले...

White House On Peace Nobel Prize 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकण्यापासून थोडक्यात हुकले. ते स्वतःला या पुरस्कारासाठी एक प्रबळ दावेदार मानत होते.
White House On Peace Nobel Prize 2025

White House On Peace Nobel Prize 2025

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे २०२५ मध्ये नोबेल पारितोषिक जिंकण्याचे स्वप्न भंगले आहे. नोबेल समितीने व्हेनेझुएलाच्या मारिया यांना विजेते घोषित केले आहे. या घोषणेवर पहिली प्रतिक्रिया अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाकडून आली आहे. शुक्रवारी व्हाईट हाऊसने विजेत्याची निवड करण्याच्या प्रक्रियेवर टीका केली.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
award
US
peace
nobel prize

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com