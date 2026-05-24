White House Shooting : डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये असतानाच बाहेर अचानक गोळीबार, सिक्रेट सर्व्हिसने हल्लेखोराला केले ठार

अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमधून शनिवारी संध्याकाळी एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. एका संशयिताने व्हाईट हाऊसच्या परिसरात अंदाजे ३० गोळ्या झाडल्या. या घटनेच्या वेळी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे व्हाईट हाऊसच्या आतच उपस्थित होते. सिक्रेट सर्व्हिसने हल्लेखोराला ठार केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या संशयित हल्लेखोराने व्हाईट हाऊसजवळील एका सुरक्षा तपासणी नाक्यावर गोळीबार केला; या ठिकाणी अमेरिकेचे 'सीक्रेट सर्व्हिस' अधिकारी तैनात होते. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल गोळीबारात हा हल्लेखोर जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. .या घटनेदरम्यान गोळीबारात एक सामान्य नागरिकही जखमी झाला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यक्तीला हल्लेखोराच्या गोळ्या लागल्या, की प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या गोळीबारात तो जखमी झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जखमी व्यक्तीची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .अमेरिकन एजन्सींच्या माहितीनुसार, सिक्रेट सर्व्हिस युनिफॉर्म्ड डिव्हिजनला एक व्यक्ती शस्त्र दाखवत असल्याची माहिती मिळाली होती. जेव्हा अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा त्यांच्यात बाचाबाची झाली, ज्यात दोन जणांना गोळ्या लागल्या. पण या घटनेसंदर्भात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. अहवालानुसार, या घटनेत सामील असलेल्यांपैकी एक संशयित होता, तर दुसरा एक सामान्य नागरिक होता. .अमेरिकेच्या राष्ट्राध्य डोनाल्ड ट्रम्प लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला होता की नाही, हे देखील अस्पष्ट आहे. गोळी लागलेल्या व्यक्तींच्या सद्यस्थितीबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, त्यांची एजन्सी घटनास्थळी उपस्थित असून सिक्रेट सर्व्हिसला सहकार्य करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अधिक माहिती उपलब्ध झाल्यावर जनतेला अद्ययावत माहिती दिली जाईल. .या घटनेच्या अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मुलीलाही जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल होत्या. त्या प्रकरणाच्या संदर्भात एका इराकी नागरिकाला अटक करण्यात आली होती. या व्यक्तीचे इराणच्या लष्कराशी संबंध असल्याचे समोर आले होते. अधिकाऱ्यांनी या संशयिताकडून इव्हांका आणि तिचे पती जॅरेड कुशनेर यांच्या फ्लोरिडा येथील निवासस्थानाचा आराखडा (ब्लूप्रिंट/फ्लोअर प्लॅन) देखील जप्त केला होता.