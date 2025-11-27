White House Shooting : अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार, दोन जवान जखमी; एक संशयित ताब्यात

Summaryजखमी जवानांना वेगवेगळ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.एक संशयित आरोपी ताब्यात घेण्यात आला आहे.घटनेनंतर संपूर्ण परिसर पोलिसांनी सील करून कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला..जगातील सर्वात शक्तिशाली देश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवासस्थानापासूनच काही अंतरावर गोळीबार झाला. वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसपासून काही रस्त्यांवरच ही गोळीबाराची घटना घडली. या गोळीबारात किमान तीन जण जखमी झाले आहेत, ज्यात दोन नॅशनल गार्ड्सच्या जवानांचा समावेश आहे. ही घटना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:३० वाजता घडली. जखमी झालेल्या दोन्ही नॅशनल गार्ड जवानांना वेगवेगळ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या गोळीबार प्रकरणी एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. .वेस्ट व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर पॅट्रिक मॉरीसी यांनी सुरुवातीला ट्विटरवर दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांचा मृत्यू झाल्याचे पोस्ट केले होते. तथापि, त्यांनी नंतर त्यांची पोस्ट डिलीट केली. मेट्रोपॉलिटन पोलिस विभागाने व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार झाल्याचे वृत्त दिले. घटनेनंतर लगेचच, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. असॉल्ट रायफल्सने सज्ज असलेले अधिकारी अनेक ब्लॉकमध्ये पसरले आणि संपूर्ण परिसर सील केला..Narendra Modi : ''30 वर्षांपूर्वी मी बाहेरुन व्हाईट हाऊस पहायचो...'' मोदींचं भाषण अन् टाळ्यांचा कडकडाट.वेस्ट व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर पॅट्रिक मॉरीसी यांनी सुरुवातीला ट्विटरवर दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांचा मृत्यू झाल्याचे पोस्ट केले होते. तथापि, त्यांनी नंतर त्यांची पोस्ट डिलीट केली. मेट्रोपॉलिटन पोलिस विभागाने व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार झाल्याचे वृत्त दिले. घटनेनंतर लगेचच, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. असॉल्ट रायफल्सने सज्ज असलेले अधिकारी अनेक ब्लॉकमध्ये पसरले आणि संपूर्ण परिसर सील केला..FAQs प्र.1: गोळीबाराची घटना कुठे घडली? उ: वॉशिंग्टन डीसीमधील व्हाईट हाऊसच्या जवळच्या परिसरात ही घटना घडली.प्र.2: या घटनेत किती जण जखमी झाले? उ: किमान तीन जण जखमी झाले आहेत, त्यात दोन नॅशनल गार्ड जवान आहेत.प्र.3: ही घटना कोणत्या वेळी घडली? उ: ही घटना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:३० वाजता घडली.प्र.4: जखमी जवानांना कुठे नेण्यात आले? उ: जखमी जवानांना वेगवेगळ्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.प्र.5: या प्रकरणात कोणी अटक केली आहे का? उ: होय, एका संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.प्र.6: घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्था कशी होती? उ: संपूर्ण परिसर सील करून मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.