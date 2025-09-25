बायडेन म्हणजे ऑटोपेन! व्हाइट हाऊसमध्ये अपमान, माजी राष्ट्रपतींच्या फोटोंमध्ये लावलेल्या पोर्ट्रेटमुळे खळबळ

White House Controversy: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा माजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यावर निशाणा साधला आहे. व्हाइट हाऊसमधील वेस्ट विंगच्या बाहेर वॉकवेमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्षांचे ब्लॅक अँड व्हाइट फोटो लावण्यात आलेत. यात बायडेन यांच्या फोटोच्या जागी असा फोटो लावलाय की यामुळे सगळ्यांनाच धक्का बसलाय. ट्रम्प सतत बायडेन यांच्यावर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून टीका करत असतात. मात्र यावेळी त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने बायडेन यांना लक्ष्य केलंय..व्हाइट हाऊसच्या वेस्ट विंगमध्ये वॉक वे आहे. याला द प्रेसिडेन्शियल वॉक ऑफ फेम असंही म्हटलं जातं. अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचे ब्लॅक अँड व्हाइट फोटो इथं लावण्यात आलेत. रोनाल्ड रीगन यांच्यापासून ते बराक ओबामा यांच्यापर्यंत रिपब्लिकन ते डेमोक्रेटिकच्या सर्व माजी राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो इथं आहेत. पण बायडेन यांच्या फोटोच्या जागी ऑटोपेनचा फोटो लावला आहे..ओम शांती, शांती ओम; सर्वात मोठ्या मुस्लिम देशाच्या राष्ट्रपतींनी भाषणाचा 'असा' केला समारोप; पाहा VIDEO.ऑटोपेन हे असं डिजिटल डिव्हाइस आहे जे एखाद्या व्यक्तीची सही आहे तशी करतं. हे डिव्हाइस रोबोटिक आर्म किंवा प्रोग्रॅम्ड पेनच्या माध्यमातून काम करतं. ऑटो पेन मूळ अक्षराचा डिजिटल पॅटर्न स्टोअर करून तो जसाच्या तसा पॅटर्न कागदावर काढतं. बायडेन यांनी याच ऑटोपेनचा वापर करून अनेक सह्या केल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी अनेकदा केला आहे..ट्रम्प बायडेन यांच्यावर आरोप करताना म्हणतात की बायडेन यांनी त्यांचे आजारपण, शारिरीक कमकुवतपणा लपवण्यासाठी ऑटोपेनचा वापर केला. महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा बायडेन यांच्या अपरोक्ष घेतले गेले. बायडेन यांना अनेक निर्णयांची माहितीच नव्हती असाही आरोप ट्रम्प यांनी केलाय..बायडेन यांच्या कार्यकाळात शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये ४ हजार पेक्षा जास्त लोकांना माफ केलं आणि शिक्षा कमी करण्यासाठी ऑटोपेनचा वापर केला. कारण इतक्या मोठ्या संख्येनं एखाद्याला सह्या करणं अशक्य होतं असा दावाही केला जात आहे. ट्रम्प यांनी जानेवारी २०२५मध्ये बायडेन यांनी दिलेल्या माफीला किंमत नसल्याचं म्हटलं होतं. कारण ऑटोपेनने त्यांनी सह्या केल्या होत्या. बायडेन यांच्या मानसिक आणि शारिरीक क्षमतेवर शंका येते असंही ट्रम्प म्हणाले होते..बायडेन यांनी जुलै २०२५ मध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सला मुलाखत देताना ऑटोपेनचा वापर केल्याचं म्हटलं होतं. पण सर्व निर्णय तोंडी घेतले होते आणि फक्त सह्यांसाठी ऑटोपेन वापरला होता असं स्पष्ट केलं होतं. अमेरिकेत कायद्यानुसार ऑटोपेनने सह्या करून दिलेली माफी किंवा आदेश पूर्णपणे वैध आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातही याचा वापर झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.