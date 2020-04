Coronavirus : कोणतीही चूक करु नका; जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला इशारा

नवी दिल्ली : कोणतीही चूक करु नका; कोरोना व्हायरस हा खूप वेळ पृथ्वीवर टिकून राहणार असल्याचे सांगत जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्वांना इशारा दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस ऍधानॉम घेबरेयेसस यांनी पत्रकार परिषद घेत हा इशारा दिला आहे.

जे देश आपण कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा करत होते तिथे संख्या वाढत चालली असल्याचं दिसत आहे. तसंच आफ्रिका आणि अमेरिकेतही चिंताजनक वाढ झाली आहे. तसेच, अनेक देश अद्यापही कोरोनाशी लढा देण्याच्या सुरुवातीच्या स्टेजवर असल्याचंही जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे.

WHO declared #COVID19 a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, when there were less than 100 cases, and no deaths, outside of #China. pic.twitter.com/sszevdIC4A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020