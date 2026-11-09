Nvidia CEO Jensen Huang : Nvidia चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग सध्या एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. एका चिनी महिलेशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे आणि चीनच्या हेरगिरीशी संबंधित आरोपांमुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्याबाबत स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, हुआंग यांनी पत्नीशी प्रतारणा केल्याची कबुली देत कुटुंबीयांची आणि कंपनीतील सहकाऱ्यांची माफी मागितली आहे..८ नोव्हेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात हुआंग यांनी आपण पत्नीशी प्रामाणिक राहिलो नाही, असं मान्य केलं. आपल्या कृतीमुळे पत्नी आणि मुलांना वेदना झाल्या असून, त्याचं कोणतंही समर्थन करता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं. या वर्तनाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी कंपनीचे कर्मचारी, संचालक मंडळ, भागीदार आणि भागधारकांचीही माफी मागितली. कंपनीचं नेतृत्व सुरू ठेवण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं..जेन्सेन हुआंग यांचे अॅलिस हुआंग नावाच्या चिनी महिलेशी कथित संबंध असल्याचं समोर आलं आहे. ही महिला सिंगापूरस्थित मेगास्पीड या कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होती. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना ती चीनसाठी माहिती गोळा करत असल्याचा संशय आहे. यासंदर्भात न्यूयॉर्क टाइम्सने वृत्त दिलं आहे. चीनच्या सुरक्षा मंत्रालयाने तिला हुआंग यांच्याबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी आणि Nvidia च्या चीनला होणाऱ्या चिप विक्रीबाबतच्या भूमिकेवर प्रभाव टाकण्यासाठी तयार केल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे. मात्र, हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत..Raksha Bandhan 2026: चॉकलेट-पर्फ्यूमला करा बाय बाय! बहिणीला द्या 'हे' ६ हटके गिफ्ट्स.माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अॅलिस हुआंगचं खरं नाव Huang Le असं आहे. तिने यापूर्वी पत्रकार म्हणून काम केलं होतं. तसेच HSBC आणि CITIC Securities शी संबंधित पदांवरही ती कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, तिच्या या कारकिर्दीबाबतच्या काही दाव्यांवर माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत..हुआंग आणि अॅलिस यांची पहिली सार्वजनिक छायाचित्रं जून २०२४ मध्ये तैपेईतील एका बारमध्ये समोर आली होती. त्यानंतर मे २०२५ मध्येही ती एका रेस्टॉरंटबाहेर हुआंग यांच्यासोबत दिसली होती. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, याच काळात दोघांमधील कथित संबंधांची चर्चा सुरू झाली..'ऑपरेशन सिंदूर'चे नायक ते आता राम मंदिराचे नवे CEO, कोण आहेत निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?.महत्त्वाचं म्हणजे, मेगास्पीड ही Nvidia ची मोठी ग्राहक कंपनी आहे. गेल्या दोन वर्षांत या कंपनीने Nvidia कडून ४.८ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किमतीच्या चिप्स खरेदी केल्याचं वृत्त आहे. अमेरिकेने चीनला प्रगत एआय चिप्स मिळू नयेत, यासाठी निर्यात निर्बंध लावले आहेत. मात्र, मेगास्पीडच्या माध्यमातून या चिप्स चीनपर्यंत पोहोचवल्या जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, कंपनीच्या संचालक मंडळाने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा Nvidia च्या गोपनीय माहितीला धोका पोहोचल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. हुआंग या चौकशीला सहकार्य करत असून, CEO पदावर कायम राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.