पिया डांडिया कोण? भारतीय वंशाच्या उमेदवाराचा अमेरिकेत डंका, मध्यावधी निवडणुकीत विजयी

अमेरिकेच मध्यावधी निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. यात डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काही भारतीयवंशाच्या उमेदवारांनीही बाजी मारली आहे. भारतीय वंशांच्या उमेदवार पिया डांडिया यांनी फ्लोरिडातील एका मतदारसंघात विजय मिळवलाय. त्या डेमोक्रेटिक पक्षाकडून निवडणुकीच्या मैदानात होत्या. पिया डांडिया यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि माजी सैनिक कैसी अस्कर यांचा पराभव केला. या मतदारसंघात विजयी होण्याचं आव्हान डेमोक्रॅटिक पक्षासमोर होतं..पिया डांडिया यांना ५१.९ टक्के म्हणजेच १ लाख ५१ हजार ९२६ मते मिळाली. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी कैसी अस्कर यांना ४९.१ टक्के म्हणजेच १ लाख ४० हजार ९३३ मते मिळाली. या विजयामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात भारतीय वंशाच्या उमेदवारांची पुन्हा चर्चा रंगली आहे..Suhas Subramanyam: कोण आहेत भारतीय वंशाचे सुहास सुब्रमण्यम? अमेरिकेत डंका! ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला चारली धूळ!.कोण आहेत पिया डांडिया?पिया डांडिया यांचे आई-वडील अनेक वर्षांपूर्वी भारतातून अमेरिकेत स्थायिक झाले. पिया यांचा जन्म फ्लोरिडातील पाम बीच काउंटी येथे झाला. त्यांनी वयाच्या २८ व्या वर्षी मिडल स्कूलमध्ये शिक्षिका म्हणून कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर कमी वयातच हायस्कुलच्या मुख्याध्यापिका म्हणून जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रातील कामाबरोबरच त्यांनी खासगी क्षेत्रातही काम केले आहे. अॅपलसारख्या मोठ्या कंपनीत त्या कार्यरत होत्या..विद्यार्थ्यांसाठी आणि आपल्या मुलासाठी चांगले भविष्य घडवण्याची इच्छा असल्याचे पिया डांडिया यांनी निवडणूक प्रचारावेळी सांगितलं होतं. अमेरिकेतील महागाईच्या प्रश्नावर काम करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना प्राधान्य देणे या मुद्द्यांवर प्रचारात त्यांनी भर दिला होता. सोशल सिक्युरिटी, मेडिकेड आणि माजी सैनिकांसाठीच्या योजनांना कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांना विरोधाची भूमिका त्यांनी मांडली होती..अनेक भारतीय वंशाचे उमेदवार मैदानातअमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत पिया डांडिया यांच्यासह अनेक भारतीय वंशाचे उमेदवार आहेत. विवेक रामास्वामी हे ओहायोमधून गव्हर्नरपदासाठी मैदानात आहेत. तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अमीश शाह प्रतिनिधी सभेसाठी अॅरिझोनातून निवडणूक लढवत आहेत. याच राज्यातून प्रिया सुंदरशे या सिनेटसाठी रिंगणात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.