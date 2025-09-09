नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलन! राष्ट्रपती-पंतप्रधानांसह मोठ्या नेत्यांचा राजीनामा, पण ज्यांच्या आदेशाने देश पेटला ते सुदान गुरुंग कोण?

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी आणि कथित भ्रष्टाचाराविरुद्ध झेन-जी चे तीव्र निदर्शने सुरूच आहेत. झेन-जी चळवळीने नेपाळमध्ये सत्तापालट घडवून आणला आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर आता देशाचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही राजीनामा दिल्याची बातमी आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर नेपाळमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री यासह सर्व मंत्रिपदे रिक्त झाली आहेत. .काठमांडूमध्ये निदर्शकांचा गोंधळ सुरूच आहे. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात नेपाळमध्ये अलिकडेच सुरू झालेल्या निदर्शनांनी आता खूपच हिंसक रूप धारण केले आहे. आता हे निदर्शने केवळ सोशल मीडियावरील बंदीपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत तर सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरुद्ध आवाज बनली आहेत. हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत आणि केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करत आहेत. या संपूर्ण चळवळीचा मुख्य चेहरा म्हणून सुदान गुरुंग उदयास आला आहे. हा सुदान गुरुंग कोण आहे आणि त्याने नेपाळच्या सत्तेला कसे आव्हान दिले?.Nepal Protest: सोशल मीडियावरील बंदीवरून नेपाळ ढवळून निघाला; भारताने नागरिकांना सतर्कतेचा सल्ला दिला, सांगितलं....नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी अचानक २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि एक्स सारख्या प्रमुख साइट्सवरील बंदीमुळे तरुणांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला.'हामी नेपाळ' नावाच्या युवा संघटनेने निषेधाचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली. त्याचे नेतृत्व ३६ वर्षीय सुदान गुरुंग करत आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया वापरून तरुणांना एकत्र केले आणि त्यांना शांततापूर्ण पण जोरदार निदर्शनांमध्ये सहभागी करून घेतले..सुदान गुरुंग कोण आहे?सुदान गुरुंग हे एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि 'हामी नेपाळ' नावाच्या एनजीओचे अध्यक्ष आहेत. त्यांची संघटना २०२० मध्ये नोंदणीकृत झाली. ही संघटना नैसर्गिक आपत्ती, युवा सक्षमीकरण आणि सामाजिक बदलांमध्ये मदत करण्यासाठी काम करते. गुरुंग यांची संघटना नेपाळमधील तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. म्हणूनच त्यांच्या एका आवाजात हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. सुदान गुरुंग म्हणाले की, त्यांचे उद्दिष्ट केवळ सोशल मीडियावरील बंदी हटवणे नाही तर भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध लढणे आहे..Nepal President Resigns : मोठी बातमी! नेपाळमध्ये पंतप्रधानांपाठोपाठ आता राष्ट्रपतींनीही दिला राजीनामा.सुदान गुरुंग यांची मागणी काय?सुदान गुरुंग यांनी एक व्हिडिओ जारी केला आहे आणि स्पष्ट मागण्या केल्या आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. सर्व प्रांतीय मंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा. निदर्शकांवर गोळीबार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. नेपाळमध्ये तरुणांचे अंतरिम सरकार स्थापन करावे.या मागण्यांसह निदर्शने आणखी तीव्र झाली आहेत. नेपाळमध्ये निदर्शकांनी राष्ट्रपतींसह अनेक मोठ्या नेत्यांच्या घरांना आग लावली आहे. देशाच्या प्रमुख भागात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड सुरू आहे. निदर्शक शांत होण्यास किंवा मागे हटण्यास तयार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.