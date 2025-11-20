karoline leavitt ट्रम्प यांच्या २८ वर्षीय अधिकारी तरुणीनं ६० वर्षीय व्यक्तीशी का केलं लग्न? स्वत:च केला खुलासा

अमेरिकेचं राष्ट्रपती भवन म्हणजेच व्हाइट हाउसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लॅविट यांचं ट्रम्प यांनी कौतुक केलं होतं. त्यानंतर कॅरोलिन चर्चेत आल्या होत्या. २८ वर्षीय कॅरोलिन यांनी ६० वर्षीय निकोलस रिकियो यांच्याशी लग्न केलंय. दोघांमध्ये असणाऱ्या वयाच्या अंतरामुळे आता चर्चा होत आहे. कॅरोलिन यांनी एका पॉडकास्टमध्ये वयातील फरकाबद्दल सांगितलंय. त्या म्हणाल्या की आमच्या वयात असलेलं अंतर थोडं वेगळं आहे. माझ्या पतीचं वय आईच्या वयापेक्षाही जास्त आहे. लग्नावरून माझ्या घरच्यांनाही अडचण होती. ते तयार नव्हते..कॅरोलिन यांना त्यांच्या वयाचं कुणी मिळालं नाही का असा प्रश्न पॉडकास्टमध्ये विचारला होता? यावर हसत हसत कॅरोलिन यांनी म्हटलं की, खरं सांगायचं तर हो. नाही मिळालं. रियल इस्टेट डेव्हलपर असलेल्या निकोलस रिकियो यांच्याशी २०२२ मध्ये भेट झाली होती. एका कॉमन मित्राच्या माध्यमातून आम्ही भेटलो. तेव्हा मी हँपशायर निवडणुकीत लढत होते. मला पराभवाचा सामना करावा लागला. माझ्या घरच्यांनाही आमचं नातं स्वीकारायला वेळ लागला..Shraddha Bhosale : कुटुंब मूळचे गुजरातचे, जन्म मुंबईत, शिक्षण अमेरिकेत अन् सासर कोकणात; कोण आहेत श्रद्धा सावंत भोसले? भाजपनं दिलीय उमेदवारी.प्रेस सचिव लेविट म्हणाल्या की, सुरुवातीला हे नातं पुढे नेताना आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. रिकियो यांना पाहिलं तेव्हा हाच विचार केला की हे कसं होऊ शकतं. आमचे कौटुंबिक नातेही चांगले आहे. आम्ही सगळे मित्रासारखे आहोत. माझे पती माझ्या घरच्यांचा आदर करतात..आम्ही जेव्हा जेव्हा भेटतो तेव्हा सगळे आनंदात असतो. हसत खेळत ते क्षण घालवतो. माझा पती एक चांगला माणूस आहे. त्यांच्या वयाकडे पाहणं योग्य ठरणार नाही. स्वत:च्या कर्तृत्वावर आजपर्यंतचं यश त्यांनी मिळवलंय. आमचं एक लहान बाळही आहे आणि चांगलं आयुष्य घालवत आहोत असंही कॅरोलिन यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.