Video: न्यूज ऍंकर पॅण्ट न घालताच आला लाईव्ह अन्...

न्यूयॉर्क: जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातल्यामुळे विविध देशांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनदरम्यान अनेकजण घरातूनच काम (वर्क फॉर्म होम) करताना दिसतात. वर्क फॉर्म होमदरम्यान एक न्यूज ऍंकर पॅण्ट न घालताच कॅमेऱयासमोर आल्याचा गमतीशीर प्रकार घडला आहे. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

लॉकडाऊनदरम्यान अनेकजण वर्क फ्रॉम होमचा आनंद घेत आहेत. पण, काहीजण कंटाळले आहेत. कारण, घरी सर्व सुविधा असतीलच असे नाही. यामुळे गंमती-जमती समोर येत आहेत. प्रसारमाध्यमांसाठी विशेषतः टीव्हीसाठी काण करणाऱयांना पेहरावाची काळजी घ्यावी लागते. कारण त्यांना लाईव्ह रिर्पोटिंग करायचे असतं. असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एबीसी न्यूजच्या अँकरसोबत सुद्धा एक गमतीदार प्रकार घटला आहे. 'गुड मॉर्निंग अमेरिका' या कार्यक्रमाचे लाईव्ह प्रसारण करत असताना हा अँकर चक्क पॅण्ट न घालताच बसला होता.

This quarantine is already affecting my vision, nobody sees something strange at the end? Or am I the only one who sees reporter Will Reeve without pants! pic.twitter.com/J9DDIRB6CF

— Alejandro Sanchez Botero (@AlejoSanchez626) April 28, 2020