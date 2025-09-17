Hunger Crisis : जगाच्या विविध भागांत अन्नटंचाईची स्थिती, ‘यूएन’च्या अधिकाऱ्याची माहिती; मदतीमध्येही जागतिक स्तरावर कपात

बँकॉक : नैसर्गिक आपत्तींची मालिका आणि जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षात आंतरराष्ट्रीय मदतीत झालेल्या मोठ्या कपातीमुळे, जगातील सर्वाधिक गरजू लोक गंभीर अन्नटंचाईचा सामना करीत असल्याचे चित्र आहेत. लवकरच त्यांना मदतीत आणखी कपात सहन करावी लागेल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. .जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे (वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम) उपकार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्ल स्काऊ यांनी या गंभीर धोक्याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, ‘‘गरजा वाढत असताना आणि निधी कमी होत असताना संयुक्त राष्ट्रांचा अन्नविषयक कार्यक्रम उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक मदतीचा वापर करीत आहे. संस्था ज्या समुदायांना मदत करते त्यांच्यात स्वावलंबनासाठी चालना देत आहे. अन्नपुरवठा होणाऱ्या संपूर्ण यंत्रणेत स्रोत कमी होत असून, तुटवड्याची भरपाई करण्यासाठी नव्या देणग्यांचे स्रोत शोधत आहे.’’.‘‘आम्ही जागतिक पातळीवर एका परिपूर्ण संकटाचा सामना करीत आहोत. अन्नसुरक्षेच्या गरजा प्रचंड वेगाने वाढत आहेत,’’ असे स्काऊ यांनी ‘असोसिएटेड प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. ते भारताच्या दौऱ्यानंतर बँकॉकमध्ये आले असून, तेथे थायलंडच्या अधिकाऱ्यांशी मदतीबाबत ते चर्चा करणार आहेत..पुढे बोलताना स्काऊ म्हणाले, ‘‘केवळ गेल्या पाच वर्षांत आम्ही तिप्पट वाढ पाहिली आहे आणि यंदाचे वर्ष खूपच कठीण गेले आहे. युद्ध आणि इतर संघर्ष वाढले, तीव्र हवामान बदलाच्या घटना, नैसर्गिक आपत्ती घडल्या घडल्यानंतर निधीचा कमतरता जाणवत आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमाला आपला जवळपास ४० टक्के निधी गमवावा लागला आहे.’’.‘अमेरिकेचा हात आखडता’‘‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास एजन्सीच्या परदेशी मदतीच्या करारांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक कपात केली आणि जगभरातील एकूण ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या मदतीतही कपात केली. त्यासोबतच अनेक युरोपीय देशांकडून आंतरराष्ट्रीय मदतीत झालेल्या कपातीमुळे जागतिक अन्न कार्यक्रम आणि इतरांकडे प्रतिसादाची साधने आणखी कमी झाली,’’ असे स्काऊ म्हणाले. ‘‘अफगाणिस्तानमध्ये कुपोषणामध्ये वाढ नोंदवली गेली असून, लहान मुलांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. युद्धग्रस्त भागातही त्यांचे प्रमाण वाढत आहे,’’ असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.