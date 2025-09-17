ग्लोबल

Hunger Crisis : जगाच्या विविध भागांत अन्नटंचाईची स्थिती, ‘यूएन’च्या अधिकाऱ्याची माहिती; मदतीमध्येही जागतिक स्तरावर कपात

World Food Programme : जागतिक मदतीत कपातीमुळे वाढत असलेल्या अन्नटंचाईचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी तातडीच्या मदतीची गरज अधोरेखित केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बँकॉक : नैसर्गिक आपत्तींची मालिका आणि जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षात आंतरराष्ट्रीय मदतीत झालेल्या मोठ्या कपातीमुळे, जगातील सर्वाधिक गरजू लोक गंभीर अन्नटंचाईचा सामना करीत असल्याचे चित्र आहेत. लवकरच त्यांना मदतीत आणखी कपात सहन करावी लागेल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

