International Yoga Day: सर्वांनी योगसाधना करावी; PM मोदींचं आवाहन

आज आंतराष्ट्रीय योग दिन आहे. जगभरात योग दिन साजरा करण्यात येत आहे. यंदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत योग दिन साजरा करणार आहेत. दरम्यान, व्हिडीओ शेअर करत पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वांनी योगसाधना करावी असं आवाहन केलं आहे. भारताने आवाहन केल्यानंतर जगातील 180 हून अधिक देशात योग दिन साजरा केला जात आहे. (Yoga became global movement through International Day of Yoga, says PM Modi in video message )

पंतप्रधान मोदी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 5.25 ते संध्याकाळी 6.30 वाजता संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विविध देशातील राजदूत आणि नेते सहभागी होणार आहेत. साधारण 3000 राजदूत सहभागी होणार आहेत.

व्हिडीओमध्ये PM मोदी काय म्हणाले?

2014 मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्र महासभेत आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा प्रस्ताव आला तेव्हा विक्रमी संख्येने देशांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या माध्यमातून योग ही जागतिक चळवळ बनली आहे.या वर्षी योग ओशन रिंग ऑफ योगाने या दिवसाला अधिक खास बनवले आहेत. याची कल्पना योगाचा विचार आणि समुद्राचा विस्तार यांच्यातील परस्पर संबंधांवर आधारित आहे.

आज जगभरातील लोक योग आणि वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेवर एकत्र येत योग करत आहेत. योगाद्वारे आपल्याला आरोग्य, आयुष आणि शक्ती मिळते असे आपल्या शास्त्रात सांगितले आहे.आपल्यापैकी अनेक जणांना योगाची उर्जा जाणवली आहे. वैयक्तिक पातळीवर चांगले आरोग्य आपल्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. योगामुळे सशक्त समाज निर्माण होतो.

गेल्या काही वर्षांत स्वच्छ भारत ते स्टार्टअप यासारख्या गोष्टींमध्ये विलक्षण गती दिसली, या ऊर्जेचा परिणाम दिसून आला. भारताची संस्कृती असो वा सामाजिक रचना, अध्यात्म असो किंवा आपला दृष्टीकोन आपण नेहमीच चांगल्या परंपरेचे स्वागत केले आहे. नवीन कल्पनांना स्वीकारले आहे.

योगाच्या माध्यमातून आपला विरोधाभास संपवायचा आहे. योगाच्या माध्यमातून आपल्याला अडथळे दूर करायचे आहेत. जगासमोर-सर्वोत्तम भारत मांडायचा आहे. योगाबद्दल असे म्हटले जाते की कृतीत कौशल्य म्हणजे योग. हा मंत्र आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. मला खात्री आहे की योगामुळे आपण आपले आरोग्य सुधारू. असही मोदी यावेळी म्हणाले.