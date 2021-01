चक्क एका शहाळ्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; मग काय, बोलवायला लागलं चक्क एका मांत्रिकाला

मुंबई : भारत हा विविधतेने नटलेला देश. आपल्या देशात काही किलोमीटरनंतर एक वेगळी भाषा बोलली जाते, ऐकली जाते. जसजसे प्रदेश बदलतात तसतशी संकृती देखील बदलते. मात्र या विविधतेला कर्मकांड आणि अंध्दश्रद्धेची देखील किनार आहे. भारतात जसा अंधश्रद्धेचा बाजार मांडला जातो तसा इतर देशात पाहायला मिळत नाही, असं कुणी म्हणत असेल तर ते चुकीचं ठरेल. कारण भारताप्रमाणे इतरही देशांमध्ये अंधश्रद्धेचा बाजार मांडला जातो. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ही बातमी. बातमी आहे मालदीव बेटांवरील. २०१३ मध्ये मालदीवमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चक्क एका शहाळ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. या शहाळ्याचा गुन्हा म्हणजे त्यावर लावले गेलेले काळ्या जादूचे आरोप. मालदीवमध्ये निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक शहाळं हे एका शाळेच्या बाहेर ठेवलेलं आढळून आलं होतं. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांदरम्यान ती शाळा मतदान केंद्र म्हणून मालदीव सरकारकडून वापरात होती. मोठी बातमी : ​धक्कादायक ! भाजपच्या वेबसाईटवरच रक्षा खडसेंचा 'त्या' शब्दाने उल्लेख, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला कारवाईचा इशारा या बेटावरील नागरिकांना अशी भीती होती की, कदाचित ते शहाळं मंतरलेलं, काळ्या जादूशी संबंधित आहे. त्या शहाळ्याच्या माध्यमातून निवडणुकीत छेडछाड करण्यासाठी जादूटोणा केला गेलाय. महत्त्वाची बाब म्हणजे या शहाळ्यावर 'सुरा' म्हणजेच काही विशिष्ठ मंत्र हे अरेबिक भाषेत लिहिले गेलेले. ज्यामुळे मालदीव बेटावरील नागरिकांमध्ये घबराहट पसरली होती. सगळा प्रकार समोर आल्यांनतर तिथल्या अधिकाऱ्यांनी एका "रुकिया" म्हणजेच जादूगाराला बोलावलं. ज्याने हा सगळा प्रकार खोटा असल्याचं उघड केलं आणि संपूर्ण प्रकारातून कुणाला कोणताही धोका नसल्याचं जाहीर केलं. तुम्हाला, अशी कोणती घटना माहिती आहे का जिथे काळ्या जादूने वादळ निर्माण केलं आणि नंतर हा सर्व प्रकार भंपक आहे हे पुढे आलं ? माहित असले तर आम्हाला कमेंटमध्ये प्रतिक्रिया नोंदवून नक्की कळवा. young and fresh coconut was taken into custody in the Maldives after police received complaints

