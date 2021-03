डाएट शिवाय नैसर्गिकरित्या चरबी कमी करा; हे 6 श्वासाचे व्यायाम करा!

सातार : निरोगी शरीर आणि मन याची खात्री करण्यासाठी, खोल श्वास घेणे आवश्यक आहे. योग्यरित्या श्वास घेणे केवळ मानसिकतेशी संबंधित नाही तर एकाग्रता वाढविण्यात आणि तणावातून मुक्त होण्यास देखील मदत करते. श्वासोच्छ्वासाची तंत्रे अशी आहेत जी आपल्या सर्वांगीण आरोग्यास चालना देतात आणि वजन कमी करण्यास सोयीस्कर असतात, पोटाची चरबी कमी करणे सर्वात महत्वाचे आहे. एकंदरीत आरोग्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी श्वासोच्छवासाचे अनेक व्यायाम आहेत. वजन कमी करण्यासाठी पिलेट, व्यायामशाळा आणि आहार योजना व्यतिरिक्त या श्वासोच्छवासाच्या व्यायामामुळेही खूप मदत होऊ शकते. वजन कमी करण्यासाठी बरेच व्यायाम असले तरी, या 6 श्वासोच्छवासाच्या व्यायामामुळे आपण नैसर्गिक मार्गाने वजन आणि ओटीपोटात चरबी कमी करू शकता. बरेच लोक असा प्रश्न करतात की नैसर्गिक मार्गाने पोटातील चरबी कशी कमी करावी? जर आपण पोटातील चरबी कमी करण्याचे मार्ग शोधत असाल तर हा श्वासोच्छ्वास करण्याचा व्यायाम आपल्याला बरेच किलो ओसण्यास मदत करू शकेल. म्हणून, दीर्घ श्वास घ्या आणि श्वासोच्छ्वासासाठी सर्वात शांत व्यायामांपैकी एक निवडा जो दीर्घकालीन लाभ देईल. हा व्यायाम आपल्याला केवळ अतिरिक्त पाउंड गमावण्यास मदत करू शकत नाही परंतु तंदुरुस्त, निरोगी शरीराचा अनुभव घेईल, परंतु श्वासोच्छ्वास करण्याचे व्यायाम केल्यावर शांत, केंद्रित, आरामशीर देखील वाटेल. डायफ्राम श्वास हा व्यायाम विषाक्त पदार्थ जमा होऊ देत नाही. याव्यतिरिक्त, पेशींना पुरेसा ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबतो. खाली पडलेल्या आणि पोट खाली आणि खाली ठेवून श्वासोच्छवासाच्या या सराव व्यायामाचे फक्त अनुसरण करा. हे पोटात टोन देते आणि ओटीपोटात चरबी कमी करू शकते, आतड्यांची गुळगुळीत गती सुनिश्चित करते, आपल्या शरीराच्या स्नायूंना आराम देते. कपालभाती किंवा कवटीवर स्वाक्षरी करणारे श्वास श्वास घेण्याचे सर्वात आश्चर्यकारक तंत्र, कवटीवर सही करणे हे अनेक आश्चर्यकारक फायद्यांसाठी ओळखले जाते. याचा सराव केल्याने शरीरात पचन सुधारण्यासाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी असाधारण सकारात्मक बदल होऊ शकतो. जर आपण पोटातील चरबी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर आपण हा सोपा व्यायाम अवलंबू शकता. वैकल्पिक नाकपुडीचा श्वास किंवा संवहनी शुद्धीकरण हे शरीराच्या उजव्या आणि डाव्या चॅनेलला संतुलित करते, प्रणाली शुद्ध करते, पाचक आग उत्तेजित करते. ऑक्सिजन पेशींमध्ये प्रवेश करते आणि शरीरात पुनरुज्जीवन करते, वजन कमी करण्यास मदत करू शकते. दररोज हा व्यायाम करूनही आपण सहजपणे पोट आणि कंबर चरबी कमी करू शकता. भस्त्रिका प्राणायाम हा एक श्वास घेणारा एक शक्तिशाली व्यायाम आहे जो शरीराच्या सेल्युलर स्तरावर चयापचय वाढवू शकतो. हे उष्णता निर्माण करते आणि उर्जेचे मार्ग उघडते. आपल्या शरीरात आणि डोक्याला उत्तेजन देण्यासाठी जिद्दीने चरबी कमी करण्यासाठी आपण याचा सराव करू शकता. अग्निसर हे तंत्र पोटातील स्नायूंना मजबूत करते जे पाचक विकारांवर विजय मिळविण्यास मदत करते. हे पोटात उष्णता / आग निर्माण करते ज्यामुळे पोटातील अतिरिक्त चरबी नष्ट होते. हे नाव संस्कृत अग्निमधून आले आहे, ज्याचा अर्थ "आग" आहे; सर, अर्थ "सार"; आणि कृती. भ्रामरी प्राणायाम यामुळे ऑक्सिजनचा प्रवाह आणि चैतन्य वाढते. श्वास हळूहळू सोडा, तोंड बंद ठेवा आणि श्वासोच्छवासाच्या वेळी आपल्या घशातून मधमाशासारखे आवाज कमी करा. आपल्या बोटांवर गुनगुनाण्याचे कंप जाणवण्याचा प्रयत्न करा. हे चयापचय सुधारू शकते आणि नंतर टोन्ड बॉडी मिळविण्यात मदत करते. नैसर्गिक मार्गाने दृष्टी वाढवण्यासाठी हे आहेत 9 प्रभावी उपाय डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

