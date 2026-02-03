Childhood Obesity : मुलांमधील लठ्ठपणा गंभीर

डॉ. संजय जानवळे- बालरोगतज्ज्ञलहान मुलांत लठ्ठपणाचे प्रमाण अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. एका अंदाजानुसार, २०२० मध्ये भारतातील ३.३ कोटींहून अधिक मुले लठ्ठ होती आणि २०३५ पर्यंत ही संख्या ८.३ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आज प्रत्येक पाचपैकी एक लहान व पौगंडास्थेतले मूल ओव्हरवेट, लठ्ठ असल्याचे दिसून येते. बीएमआय हे वजन (किलोग्रॅममध्ये) आणि उंचीचा (मीटरमध्ये) वर्ग यांचे गुणोत्तर असते. बीएमआय = वजन (किलोग्रॅम)/ उंची (मीटर)२.बीएमआय मोजल्यानतंर बीएमआय चार्टवर त्याची नोंद करायची. त्या बीएमआय चार्टवर सर्वांत वर लाल रंगाची तर मध्ये केशरी रंगाची रेषा असते. बीएमआय नोंद वरच्या लाल आणि खालच्या केशरी यामध्ये असेल तर ते मूल ओव्हरवेट आणि तो लाल रेषेच्या वर असेल, तर ते लठ्ठ आहे असे समजावे. हा चार्ट तुम्ही नेटवरून डाऊनलोड करू शकता..कारणे‘कॅलरी’युक्त आहाराचे सेवन व खर्च यांचा ताळेबंद चुकला, की अतिरिक्त कॅलरी चरबीच्या रूपात वाढतात व वजन वाढते. सधन कुटुंबातील मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण अधिक असून ग्रामीण भागापेक्षा शहरी मुलांत अधिक आहे. कुटुंबात लठ्ठपणाची समस्या असल्यास मुलांतही तो वाढण्याची शक्यता जास्त असते. शारीरिक हालचाली, नियमित व्यायामाचा अभाव असल्यास कॅलरीजच्या खर्चाचे प्रमाण कमी होते; चरबी वाढते. थायराॅइड, पाॅलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम आणि इतर हार्मोनल समस्यांमुळे वजन वाढू शकते. तणावामुळे मुले जास्त अन्न खाण्यास सुरुवात करतात. काही औषधांच्या सेवनानेही वजन वाढू शकते.‘जंकफूड’ किंवा ‘फास्टफूड’ आता मुलांच्या खाण्याच्या सवयींचा सामान्य भाग बनला आहे. जंकफूडमध्ये साखर, मीठ यांचे प्रमाण जास्त असल्याने चरबी वाढण्यास मदत होते. गरज नसताना अनेकदा खाणे, घरच्या खाण्याला नाके मुरडणे व सतत बाहेरचे खाणे, मोबाईल व तासन्तास टीव्ही पाहणे यांमुळे मुले लठ्ठ बनत चालली आहेत. अपुऱ्या झोपेमुळे स्ट्रेस हार्मोन काॅर्टिसोलची पातळी व त्यामुळे स्थूलपणा वाढतो. मुले हल्ली मैदानावर खेळायला जात नाहीत. अभ्यास, करिअरच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे त्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यांना खाण्या-पिण्याचा चुकीच्या सवयी लावण्यास पालक जबाबदार आहेत. मुले काहीच खात नाहीत म्हणून पालक त्यांना फास्टफूड, बर्गर, चाॅकलेट, आईस्क्रीम, बेकरी पदार्थ, मिठाई देतात. त्यामुळे अतिरिक्त मेद व कर्बोदके असलेले अथवा अति उष्मांक असलेले पदार्थ आणि कमी फायबर असलेले पदार्थ यांचे मर्यादेबाहेर सेवन होते..Premium|Alcohol and health insurance premium : आरोग्य विमा नववर्षाचे स्वागत करू या, जबाबदारीपूर्वक! .परिणामस्थूल मुलांमध्ये कमी वयात हृदयविकार, मधुमेह, उच्चरक्तदाब, थायराॅइडचे विकार, हाडांचे आजार आणि सांधेदुखी यांसारखे आजार जडतात. मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या समस्या, पीसीओएससारखे त्रास होऊ शकतात. स्थूलपणामुळे सोरायसिस, एटोपिक डर्माटायटीस, एलोपेशिया एरिएटा यांसारखे त्वचारोग; ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲप्निया सिंड्रोम; तसेच ‘नाॅनअल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर रोगा’चाही धोका वाढतो. लठ्ठपणाचा परिणाम स्वप्रतिमा व आत्मविश्वास खालावण्यातही होते..उपाययोजनामुलांचे वजन आटोक्यात ठेवण्यासाठी सकस, संतुलित व नियंत्रित आहार, व्यायाम, मैदानी खेळ, पुरेशी झोप आवश्यक आहेत. आहारात हिरव्या पालेभाज्या, पिवळी केशरी फळे, प्रथिनेयुक्त पदार्थ, कडधान्ये व फायबरयुक्त पदार्थांचा यांचा अधिकाधिक समावेश करा. साखर व जंकफूड टाळले पाहिजे. मासे, पालेभाज्या, मार्गारिन यातून मिळणारे अनसॅच्युरेटेड फॅटचे सेवन करणे हितावह ठरते. शक्यतो बाहेरचे खाणे टाळा. आहारात तेल व मिठाचे प्रमाण कमी असावे. रोज चांगला ब्रेकफास्ट करणेही जरूरीचे आहे.रोज किमान एक तास तरी व्यायाम आवश्यक आहे. मुलांसाठी मैदानी खेळ हितावह ठरतात. पालकांनी आठवड्यातून एकदा तरी मुलांना फिरायला, ट्रेकिंगला किंवा मोकळ्या हवेत ट्रिपला न्यावे. योगासने, पुश-अप्स, सायकल क्रंच, पुढे मागे वाकणे आणि स्क्वॅट्स हे व्यायाम घरी करता येतात. सायकल चालवणे हा उत्कृष्ट व्यायाम आहे. स्थूलपणा टाळण्यासाठी किमान सात ते आठ तास झोप गरजेची असते.‘काहीही करा वजन कमी होत नाही’ असा निष्कर्ष न काढता प्रयत्नात सातत्य ठेवावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.