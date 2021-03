हायड्रेटेड राहण्यासाठी असे आहेत चार साेपे घरगुती उपाय

सातारा : डिहायड्रेशन केवळ आपले पचन खराब करू शकत नाही परंतु बर्‍याच प्रकारचे संक्रमण आणि संपूर्ण आरोग्यावर देखील परिणाम करू शकते. डिहायड्रेशनपासून मुक्त होण्यासाठी काही सोपे घरगुती उपाय अंमलात आणा. जेव्हा आपण डिहायड्रेट होता तेव्हा त्याचे उपचार कसे करावे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. शरीरात द्रव आणि इलेक्ट्रोलाइट्स राखणे महत्वाचे आहे. आपण हे करण्यात निष्काळजी राहिल्यास आपल्यास आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवू शकतात. कारण आपल्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे महत्वाचे आहे. निर्जलीकरण ही अशी स्थिती आहे जी शरीराच्या कार्यप्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करते. हे कमी पाणी पिणे, कठोर व्यायाम, तीव्र आजार, वारंवार लघवी होणे, अतिसार किंवा उलट्या अशा अनेक कारणांमुळे होऊ शकते. डिहायड्रेशनला घरी सामोरे जाण्यासाठी या पाच सोप्या घरगुती उपायांचा वापर करुन पहा. Indian Army Recruitment 2021 : भारतीय सैन्यदलात सरकारी नोकरी करायची आहे?, मग असा भरा अर्ज.. केळी शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्यामुळे मुख्यत: पोटॅशियमची कमतरता उद्भवते. पोटॅशियमच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी केळी आपल्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. कारण त्यांच्यात पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त आहे. आपल्याला दिवसातून फक्त एक ते दोन केळी खाणे आवश्यक आहे. बार्लीचे पाणी बार्लीचे पाणी हे एक साधे पेय अँटिऑक्सिडेंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी भरलेला असते. हे सर्व निर्जलीकरणातून गमावलेले द्रव पुनर्संचयित करण्यात आणि आपल्याला हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करतात. नारळ पाणी नारळपाणी कोणाला आवडत नाही! हे त्वचा, केस आणि शरीरासाठी खूप चांगले आहे. हा नैसर्गिक घटक उच्च सोडियम आणि पोटॅशियम पातळीसह येतो, जो निर्जलीकरण करणे थांबवते. म्हणूनच नारळाचे पाणी घरी नैसर्गिक निर्जलीकरणाच्या उपचारांसाठी एक उत्तम पर्याय मानले जाते. होममेड ओआरएस रीहायड्रेशन सोल्यूशन, ज्याला ओआरएस देखील म्हणतात. डिहायड्रेशनच्या उपचारांसाठी घरातील सर्वात लोकप्रिय उपचारांपैकी एक. ओआरएसचे सेवन केल्याने शरीरातील हरवलेल्या द्रवपदार्थाची जागा घेण्यास मदत होते. ओआरएसमध्ये साखरेचे ग्लूकोज सामग्री असते आणि म्हणूनच ते सोडियम आणि पाणी दोन्ही वाढविण्यास प्रभावी आहे जे डिहायड्रेशनमुळे शरीर कमी करते. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: dehydration home remedies dehydration is the root of many problems do away with these 4 easy home remedies and stay hydrate