शोध स्वतःचा : उत्तिष्ठत जाग्रत...!

सकाळी लवकर उठण्याची आपली सर्वांत पहिली आठवण म्हणजे आई-वडील, आजी-आजोबा आपल्या आधी पहाटे उठायचे. किंवा अगदीच शाळा सकाळची लवकर असल्यास कसे-बसे उठून जायचं. बेंजामिन फ्रँकलिनचं ‘Early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise’ हे फक्त ऐकूनच आहोत.