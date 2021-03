मधुमेहला गोडीत शरीराबाहेर काढता येतं?

अहमदनगर - भारतीय घराघरात असणारा आजार म्हणजे मधुमेह. हा गोड आजार कधी घरात घुसतो, हे कळतही नाही.

डायबिटीजच्या औषधांच्या क्षमतेमध्ये डायनेशियाची शक्यता असते. एका अभ्यासानुसार 65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या व्यक्तींचे डिमॅनिशियन्स 25% पेक्षा जास्त आणि महिलांमध्ये 32% पेक्षा जास्त हा आजार उदभवण्याची शक्यता असते. डायमेंशिया रोगाचे घटक (मधुमेह आणि स्मृतिभ्रंश रूग्णांवर परिणाम करणारे घटक)

जसे की डिमेंशिया रोग अत्यंत फॅक्टर्सवर निर्भर होते. पण सर्वात जास्त त्रास देणारा घटक डायबिटीज. म्हणून आपल्या टाइप टू शुगर नियंत्रित. जो लोकांच्या शारीरिक क्रियाकलापांमुळे किंवा आपल्या शुगर लेव्हलवर नियंत्रण ठेवत नाही, ते लोकांचे जीवन एक्सपेप्टेंसी करतात. डिमेंशियातील बचावासाठी आपल्या डेली रूटीनमध्ये एरोबिक्स आणि व्यायामाचा अभ्यासक्रम समाविष्ट करा. ही आहेत लक्षणे

आठवण कमजोर होते

घरची काम करतानाही अवघड वाटणे

बोलतानाही मुश्कील वाटणे

मूडी स्वभाव होणे

व्यक्तिमत्त्वात बदल होतो

नवीन काही करण्याची इच्छाच मरणे माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ः

हा वाढत्या वयानुसार होतो. या स्टेजमध्ये मनुष्य छोट्याछोट्या गोष्टी विसरतो.

मॉडरेट डिमेंशिया - पहिल्या स्टेजसारखीच यात लक्षणे असतात. परंतु ती अधिक गडद होतात.

सिवर डिमेंशिया - या स्टेजमध्ये आजारी व्यक्तीला जास्त देखभालीची गरज असते. त्याला उठायला-बसायलाही त्रास होतो.

अल्जायमर - यात माणसाचं डोकंच आखडून जातं. मेंदूत एका प्रोटीनमध्ये बदल होतो. त्यामध्ये पार्किंसन, हंटिगटनसारखे प्रकार आहेत.

हे टाळायचे असेल तर शुगर मेंटेन ठेवतानाच काही व्यायाम करावे लागतील.

१ वजन संतुलित ठेवावे लागेल

२ दररोज एक किंवा अर्धा तास व्यायाम करावा लागेल.

३ डॉक्टरांकडून जेवणाची वेळ ठरवून घ्यावी लागेल.

४ ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाढू न देण्याची काळजी घ्यावी.

होमो सिस्टेन ब्लड लेवल वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागेल. योग्य आहार, विहार आणि डॉक्टरांचा सल्ला वेळोवेळी घेतल्यास तुम्हाला मधुमेह शरीराबाहेर काढता येतो. किंवा त्याला दाबून ठेवता येतं.

