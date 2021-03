या लाल फुलांचा चहा पळवील तुमचे आजार?

अहमदनगर ः सध्या मार्केट आहे ते चहाला. प्रेमाचा चहा, येवले चहा, अमृततुल्य, मामाचा चहापासून थेट नगरी चहापर्यंत अनेक प्रकारे चहा बाजारात आहेत. यातल्या बऱ्याच चहाची टेस्ट तुम्ही घेतली असेल. काहींचे म्हणणे चहा फिट बनवतो, तरतरी आणतो. तर काहीजण सांगतात चहा आजारपण घालवतो. लाल फुले पुष्कळदा पूजा आणि घर सजावटीसाठी वापरली जातात. परंतु ही फुले तुम्ही आरोग्याच्यासाठीही वापरू शकता. हे आहेत फायदे

हिबिस्कस चहा (हिंदीत याला गुडहल म्हणतात.) नैसर्गिकरित्या कॅलरी कमी असतो आणि पूर्णपणे कॅफिन मुक्त असतो. हिबिस्कसच्या फ्लॉवर जीवनसत्त्वे आणि फायबरसह कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सोडियम आणि जस्त यांचा समावेश आहे, जे रक्तदाब, मानसिक तणाव, कोलेस्टेरॉल आणि कर्करोग, यकृत रोगाशी लढा देण्यास मदत करतात.



रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करा

अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या अहवालानुसार या चहाचे सेवन केल्यास उच्च आणि निम्न रक्तदाब संतुलित राहण्यास मदत होते. जर्नलमध्ये प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार हिबिस्कसमध्ये उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांनी ग्रस्त रूग्णांसाठी फायदेशीर आहे. वजन कमी करण्यास मदत

वजन कमी करण्यासाठी हिबिस्कस चहा खूप उपयुक्त ठरतो. गुळामध्ये भरपूर अँटी-ऑक्सिडेंट आढळतात. जे चयापचय वाढविण्याचे काम करतात. यासह फायबरचे प्रमाणही त्यात आढळते. जे पचन प्रक्रिया ठीक ठेवून वजन कमी करण्यास मदत करते. ताण कमी करते

व्हिटॅमिन, खनिज आणि अँटी-ऑक्सिडेंट गुणधर्म असलेले गुरघल चहा तणाव दूर करण्यात आणि मानसिक शांतता राखण्यास मदत करते. कोलेस्टेरॉल शिल्लक

हिबिस्कस चहा शरीरातील कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करून हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आजाराशी लढायला मदत करते. मधुमेह ग्रस्त रूग्णांसाठीही फायदेशीर आहे. कर्करोगविरोधी गुणधर्म

हिबिस्कस फ्लॉवर चहामध्ये प्रोटोकेविक अॅसिड आणि अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, ज्यामुळे कार्सिनोजेनिक पेशींची वाढ कमी होते. गुळाचा चहा नियमित सेवन केल्यास कर्करोगाचा उपचार होण्यास मदत होते. कालावधी वेदना कमी

गुरगळ चहा पोटातील वेदना आणि पूर्णविराम दरम्यान वेदना कमी करते. यासह, हे हार्मोन्स संतुलित करण्यास देखील मदत करते, ज्यामुळे मूड स्विंग आणि नैराश्यात आराम मिळतो. तहान तृप्त करण्यासाठीदेखील कार्य करते

गुढल फ्लॉवर चहा स्पोर्ट्स ड्रिंक म्हणून वापरला जातो. खेळादरम्यान, हे कोल्ड टी म्हणून दिले जाते. लोक या चहाचा आहारात समावेश करतात कारण यामुळे शरीर लवकर द्रुत होऊ शकते.



गुळाचा चहा कसा बनवायचा?

हिबिस्कस चहा आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे, परंतु त्याकडे बरेच लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपण जवळच्या कोणत्याही स्टोअर किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर वाळलेल्या गूळाची फुले विकत घेऊ शकता परंतु जर ते पूर्णपणे नैसर्गिक असेल तर ते अधिक फायदेशीर ठरेल. चहा बनवताना आपण गुळाच्या फुलांसह लवंगा, दालचिनी आणि आले घालू शकता. (डिस्क्लेमर ः ही सामान्य माहिती आहे. कोणताही प्रयोग करताना तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)

