चेह-यावरील चरबी कमी करण्यासाठी जाणून घ्या 5 व्यायाम प्रकार

चेह-याची चरबी (face fat) कमी करणे खूप आव्हानात्मक असू शकते. जिममध्ये अशी अनेक उपकरणे आहेत ज्यामुळे आपण पोटातील चरबी, मांडीवरील चरबी, आर्म फॅट गमावू शकता परंतु चेह-यावरील चरबीचे काय? काळजी करू नका! जर चेह-यावरील चरबी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर, येथे 5 चेह-याचा सोपे व्यायाम आहेत ज्यामुळे आपला चेहरा सडपातळ आणि टोन्ड होऊ शकतो. निरोगी जीवनशैली जगण्यासाठी शरीर-तंदुरुस्तीची नियमित दिनस्थाने हा महत्वाचा घटक असतो, परंतु लोकं सर्वाधिक दिसणार्‍या स्नायूंवर कार्य करण्यास आपण सहसा दुर्लक्ष करतो. (exercise for face fat loss troubled with face fat so these 5 simple exercises can be effective to reduce face fat)

गाल फूगवा

व्यायामामुळे आपल्या चेह-यावरील स्नायूंमध्ये विशेषत: आपल्या गालांच्या रक्ताभिसरणात वाढ होते. चांगल्या रक्ताभिसरणांमुळे वरच्या गालचे स्नायू बळकट होऊ शकतात आणि आपला चेहरा दिसू शकतो. व्यायामासाठी, आपल्या तोंडाला हवेने फुगवा आणि ते 10 सेकंद धरून ठेवा. आता हवेला आपल्या उजव्या गालाकडे फिरवा आणि पुढील 10 सेकंद धरून ठेवा. डाव्या गालावर असेच करा. 10 वेळा पुन्हा करा.

भुवया उंच करा

आपले कपाळ नियमितपणे वाढविणे आपल्या भुवया उंचावत राहते आणि कपाळावरील पुढच्या स्नायूंच्या क्रियेमुळे कपाळातील सुरकुत्या दूर करण्यास मदत करते. भुवयांसाठी देखील व्यायाम चांगला आहे. आपल्या भुवया दरम्यान आपली तर्जनी आणि मध्यम बोट ठेवा. आपल्या चेह-यावर बोटांनी आणि तळवे विश्रांती घ्या. डोळे उघडे ठेवून, आपल्या बोटाच्या मदतीने भुवया वर आणि खाली वाढवा. दर 30 सेकंदात 3 सेट करा.

अर्धा क्रीझ

हे एक आव्हानात्मक पाऊल आहे परंतु तरीही, हे आपल्याला चेह fat चेह-यावरील चरबी कमी करण्यास मदत करू शकते. आणि आपल्याला एक छिन्नी असलेली जबल मिळेल कारण ती तोंड, मान आणि गालाच्या स्नायूंना लक्ष्य करते. आपले खालचे ओठ मागे किंवा तोंडाच्या एका कोप-यावर दाबा. आपल्या गळ्यातील स्नायूंवर 10 सेकंद दाब लावा.

हनुवटीचा व्यायाम

चिन लिफ्ट व्यायाम जबडासह चेह-याच्या खालच्या अर्ध्या भागासाठी आहे. हनुवटीच्या भागातील चरबी नष्ट करण्याचा हा एक निश्चित मार्ग आहे. आपले डोके मागे वळा आणि आपले मान शक्य तितके पसरवा. आपल्या खालच्या ओठ आपल्या वरच्या ओठांवर हलवा आणि 10 सेकंदांसाठी ही स्थिती धरून ठेवा. लक्षात ठेवा की आपण पहावे लागेल.

गालची हाड लिफ्ट

व्यायामामुळे आपल्या गालचे स्नायू घट्ट होण्यास मदत होते, चेह-यावरील fat वरील चरबी कमी होते आणि गालांचे स्वरूप आणि आकार टिकून राहतो. 10 संच पुन्हा करा. आपल्या बोटांना आपल्या गालांवर ठेवा आणि आपल्या बोटांच्या सहाय्याने त्वचेला हळूवारपणे वर करा. आपले तोंड उघडा, एक ओ करा आणि पाच सेकंद स्थिती ठेवा आणि आपल्याला व्यायाम करताना आपल्या गालाच्या स्नायूंवर हलका दबाव येईल.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

