उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी 7 सोपे व्यायाम प्रकार

By

नैसर्गिकरित्या उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure) नियंत्रित करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे आपली जीवनशैली सुधारणे. उच्च रक्तदाबासाठी व्यायामापेक्षा (Exercise) आणखी काय चांगले असू शकते. उच्च रक्तदाब रुग्णांना कोणत्या व्यायामाचा फायदा होईल हे आपल्याला माहिती नसल्यास, त्या व्यायामांबद्दल आपल्याला येथे माहित असणे आवश्यक आहे. (exercise for high bp 7 effective and easy exercises to control high blood pressure naturally)

व्यायामाची सवय लावून आपला रक्तदाब नियंत्रित केला जाऊ शकतो. हे आपल्याला अधिक ऊर्जा देखील देते, आणि तणाव कमी करण्याचा आणि चांगला अनुभवण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. आपण आधीपासूनच सक्रिय नसल्यास प्रथम आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा. आपण व्यायामासाठी तयार आहात की नाही याची खात्री करुन घ्या. सक्रिय जीवनशैली आपल्या रक्तदाबसाठी चांगली आहे. उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्याचा सोपा मार्ग म्हणून आपण आपल्या दैनंदिन कामात काही प्रभावी व्यायामांचा समावेश करू शकता.

उच्च रक्तदाब रुग्णांसाठी व्यायाम

दिवसातून तीन वेळा दहा मिनिटे तेज किंवा मध्यम चालणे

या व्यायामामुळे रक्तवाहिन्यांचा ताठरपणा कमी करुन रक्तदाब कमी होतो जेणेकरून रक्त सहजतेने वाहू शकते. व्यायामाचे परिणाम वर्कआउट दरम्यान आणि लगेच आढळतात. उच्च रक्तदाब सोडविण्यासाठी व्यायाम हा एक आदर्श मार्ग असू शकतो. यासाठी, आपण वेगवान किंवा मध्यम वेगाने दिवसातून 10 मिनिटे 3 वेळा चालत जाऊ शकता, हा एक सोपा व्यायाम आहे.

हायकिंग

टेकडीवर चढण्यासाठी आवश्यक असलेली झुकलेली, स्नायुंची शक्ती आपल्याला उच्च पातळीची तंदुरुस्ती मिळविण्यात मदत करू शकते. हायकिंगसारख्या शारीरिक हालचालीमुळे रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.

डेस्क ट्रेडमिलिंग किंवा पेडल पुशिंग

एका अभ्यासानुसार, डेस्क-आधारित ट्रेडमिलवर प्रति तास कमीतकमी 10 मिनिटे किंवा डेस्क ट्रेडमिलिंग किंवा पेडल कमीतकमी 10 मिनिटे ढकलताना सहभागींनी 1 मैलीच्या वेगाने चालताना रक्तदाब वाचणे अधिक चांगले होते.

वेट ट्रेनिंग

जरी हे प्रतिकूल वाटत असले तरी वजन प्रशिक्षण किंवा वजन वाढविणे रक्तदाब कमी करू शकते. सामर्थ्य प्रशिक्षण प्रत्यक्षात तात्पुरते रक्तदाब पातळी वाढवते, परंतु संपूर्ण आरोग्यासाठी मदत करू शकते, जे रक्तदाब पातळी देखील सुधारू शकते.

सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचा

पोहणे

उच्च रक्तदाब रूग्णांसाठी जलतरण हा एक अतिशय फायदेशीर व्यायाम मानला जातो. दुसर्‍या अभ्यासात असे आढळले आहे की व्यायामाचा हा प्रकार 60 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रौढांमध्ये रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी किंवा एरोबिक व्यायाम

हे आपले रक्तदाब कमी करण्यात आणि आपले हृदय मजबूत बनविण्यात मदत करू शकते. वॉकिंग, जॉगिंग, रस्सी जंपिंग, सायकलिंग, क्रॉस-कंट्री स्कीइंग, स्केटिंग, रोइंग, हाय किंवा लो इम्पेक्ट एरोबिक्स, स्विमिंग आणि वॉटर एरोबिक्स यासारख्या उच्च बीपीमध्ये देखील मदत होऊ शकते.

शक्ती प्रशिक्षण

सामर्थ्य प्रशिक्षण मजबूत स्नायू तयार करते जे आपल्याला दिवसभर अधिक कॅलरी जळण्यास मदत करू शकते. हे आपल्या सांध्या आणि हाडांसाठी देखील चांगले मानले जाते.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

हेही वाचा: शेवग्याची शेंग खा; प्रतिकारशक्ती वाढीसह हे आहेत 7 फायदे