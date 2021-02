ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका होईल कमी; योगाचे 4 प्रकार ठरतील फायद्याचे

कोल्हापूर : लहानपणापासून आपल्याला निरोगी राहण्यासाठी अमुक करा, तमुक करा असे सांगितले जाते. त्यात व्यायाम हा कंटाळवाणा वाटणारा प्रकारही असतोच. पण हाच कंटाळवाणा वाटणारा प्रकार आजार पाठीमागे लागले की करणं गरजेचं बनतं. काही व्यायाम आहे कॅन्सरची जोखीम कमी करतात.

एका इन्स्टिट्यूटच्या म्हणण्यानुसार व्यायाम काही अशा हार्मोन्सना कमी करतो जे कर्करोगाला कारणीभूत ठरतात. तसंच कर्करोगाला पसरण्यास मदतही करतात. काही संशोधनात असं सांगितलं आहे की कंटाळा कमी करण्यासाठी किंवा शारीरिक क्रियामध्ये सुधारणा करण्यासाठी, झोप चांगली येण्यासाठी अशा काही गोष्टींमध्ये उत्तम योगदान देतात. कॅन्सरचे निदान झालं असेल तर तुम्ही कोणत्याही स्टेजमध्ये व्यायाम करू शकता. केमोथेरपी आणि सर्जरीच्या दरम्यान आणि नंतर व्यायाम करावा लागतो. रुग्णासाठी ही नवीन दिनचर्या सुरू करण्याआधी तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी नियोजित शारीरिक बदलांची विषयी चर्चा केली पाहिजे. कोणता व्यायाम हा नियमित राहिला पाहिजे. जर उदभवावणारा त्रास, समस्येकडे दुर्लक्ष केलंत तर जोखीम बनू शकते. त्यामुळे तुम्हाला विशेष योगा अभ्यास असलेल्या डॉक्टरांसोबत चर्चा केली पाहिजे कैट काउ पोज हा योगाचा प्रकार तुमचा पोटाखालील भागाला मजबूत करतो आणि दुखणे कमी करतो. ब्रिदींग वाढवण्यासाठी तसेच वेळेच्या मर्यादेसाठी ही पद्धत उपयोगी पडते. साधारणपणे शरीरातील लवचिकपणा कमी करण्यासाठी या प्रकाराचा वापर होतो. सितेड साईड बेंड एक साधारण सी पॅड साईड बॅग तुमच्या शरीरासाठी चमत्कार करू शकते. यामुळे फक्त तुमच्या शरीराच्या पोटाच्या मासंपेशी यांना लांब करत नाही, तर त्यात सुधार करते. तसेच यासोबत इंटर्कॉस्तल मांसपेशी वाढवण्याचं काम सुद्धा करते. या मांसपेशी यांना मान आणि खांदा यापासून मुक्त करण्यासाठी मदत करते. फिश पोज तुमची छाती, बरगड्या, फुफ्फुस, पाठीच्या वरचा भाग यांना मोकळं करतो. यामुळे स्तन आणि पेक्समधील लिमफटीक ड्रेनेजला चेतना मिळते. जर तुमच्याकडे एक लहानशी उशी असेल तर त्याचा उपयोग या योगासनासाठी करू शकता. याशिवाय हलक्या प्रकारचे अंथरण्यासाठी असलेलं काहीही चालू शकेल. यात एक बसण्यासाठी आणि दुसरं पाठीला सपोर्ट म्हणून वापरु शकता. ब्रिदींग दीर्घ श्वास घेतल्यानं तुम्हाला प्रभावीपणे डायफ्रामच उपयोग करण्यास मदत होते. यामुळे आपोआप ऑक्सिजनची जास्तीची गरज कमी होईल आणि फुफ्फुसाचे कामही सोपं बनून जाईल.स्तनाच्या कर्करोगाआधी आणि नंतर अभ्यास महत्वाचा ठरतो. दीर्घ श्वास घेतल्यानं शांतता मिळते आणि परिणामी डोक्यात वाढलेल्या ऑक्सीजन पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमला कार्यरत करते. यामुळे शरीराला आराम हवा असल्याचे संकेत मिळतात.

