कोणत्याही कारणाशिवाय भिती वाटते का? डेली रूटीनमध्ये करा 'या' आसनांचा समावेश 

कोल्हापूर : लोकांमध्ये चिंतेची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु आपण आपल्याडेली रूटीनमध्ये काही गोष्टींचा समावेश केल्यास आपण या समस्येपासून सहजपणे मुक्त होऊ शकतो. चिंता करण्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही, ज्या कोणालाही चिंता वाटू शकते. एंग्जाइटीत अनेकदा विचार तेजीत येतात आणि शक्य तितक्या लवकर दूर जातात. परंतु अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीचा श्वास वेग वाढू लागतो आणि पाय व हात थंड होऊ लागतात. परीक्षेच्या वेळी बर्‍याचदा ही समस्या जाणवते. आपण पुन्हा पुन्हा एखाद्या गोष्टीचा विचार करण्यास सुरवात केल्यास चिंतेची समस्या देखील निर्माण होते. आजकाल प्रत्येक व्यक्तीला ही समस्या आहे. परंतु आपण या समस्येपासून मुक्त होऊ इच्छित असाल तर आपल्या डेली रूटीन मध्ये काही गोष्टींचा समावेश करणे आवश्यक आहे.आजकाल लोकांना आपल्या दिनचर्यामध्ये निरोगी आहाराबरोबरच योगाचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. डॉक्टरांच्या मते, जर त्याने स्वत: ला थोडा वेळ दिला तर चिंतेसह अनेक शारीरिक समस्यावर सहज मात करता येते. कधीकधी काळजी करणे ठीक आहे, परंतु वारंवार असा विचार केल्याने चिंता डिसऑर्डरची समस्या उद्भवू शकते. चिंता ओळखणे : बऱ्यातदा चिंतेची लक्षणे चिंता आणि भीती असतात, परंतु काहीवेळा यामुळे श्वासोच्छवास, निद्रानाश किंवा इतर तत्सम समस्या उद्भवू शकतात. त्याची लक्षणे आपल्यामधे चिंताग्रस्त डिसऑर्डरच्या प्रकारावर अवलंबून असतात. पॅनीक डिसऑर्डर, सोशल अस्वस्थता डिसऑर्डर, विशिष्ट फोबियस इत्यादींसह अनेक प्रकारच्या चिंता डिसऑर्डर आहेत. योगा करा : आपण योगा आणि ध्यान करून आपले मन शांत करू शकता. मुद्रा आणि सराव तंत्रांच्या सरावद्वारे आपण मूड आणि विचारांवर अधिक चांगले नियंत्रण ठेवू शकता. योग आणि ध्यान करण्याचे बरेच मार्ग आहेत, ज्याद्वारे आपण केवळ आपल्या विचारांवर नियंत्रण ठेवू शकता असे नाही तर पूर्वीपेक्षा फ्रेश वाटेल. स्वतःशी बोला: तणावमुक्त जीवन जगण्यासाठी स्वतःशी बोलण्याची सवय लावा. स्वतःशी बोलताना चालणे म्हणजे एक प्रकारची थेरपी आहे. ज्याच्या मदतीने आपण केवळ आपले मनच नाही तर आपले शरीर देखील निरोग ठेवू शकता. जर आपण कार्यालयात काम करत असाल तर थोड्या वेळासाठी फिरण्याचा प्रयत्न करा आणि काही मिनिटे स्वत: शी बोलत रहा. जर तुम्ही स्वतःशी बोलण्याची सवय लावली तर तुमच्या मनाला शांती मिळेल.



एंग्जायटी दूर करेल ही आसने निरोगी राहण्यासाठी , शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक तीन मार्गांनी निरोगी राहणे आवश्यक आहे. या तिघांची देखभाल करणे महत्वाचे आहे. आपण आपल्या शरीराची काळजी घेत असाल तर आपण मानसिक आणि भावनिक देखील काळजी घेतली पाहिजे. आपली इच्छा असल्यास आपण या आसनला आपल्या दिनचर्यामध्ये समाविष्ट करू शकता. बुध्द कोनासन : बुध्द कोनासन म्हणजे फुलपाखरू .आपण सरळ बसले पाहिजे आणि यावेळी आपले दोन्ही पाय सरळ आपल्या समोर ठेवावेत. आता आपले पाय वाकवा आणि हाताची बोटं बोटाच्या वर घ्या आणि त्यांना एकत्र करा. या वेळी, आपल्या टाचा शरीराला जोडलेल्या असाव्यात. सामान्यपणे श्वास घेताना, फुलपाखराप्रमाणे दोन्ही पाय वर सरकवा आणि नंतर खाली आणा. हे दररोज 15 ते 20 वेळा केले पाहिजे. पश्चिमोत्नासन : हे करण्यासाठी, आपले दोन्ही पाय पुढील दिशेने पसरवा. यानंतर आपले हात सरळ करा आणि त्यांना पुढे करा. यावेळी, आपल्या दोन्ही पायाची बोटं म्हणजे अंगठा धरण्याचा प्रयत्न करा आणि आपल्या नाकाच्या गुडघ्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा. दरम्यान, आपले दोन्ही हात सरळ ठेवा. दररोज 3 ते 4 वेळा हे आसन केल्याने आपोआपच त्याचा फायदा होईल. दंडासन: दंडासन करण्यासाठी सरळ बसा आणि आपले पाय सरळ पसरवा. यानंतर, बोटे आतील बाजूने वाकवा परंतु तळवे बाहेरच्या बाजूला ठेवा. आता आपले हात सरळ कंबरेवर ठेवा आणि हिप्स जवळ जमिनीजवळ. यानंतर, आपले डोके खाली वाकवून डोळे नाक्यावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. दररोज 6 ते 7 वेळा ही प्रक्रिया करा. उत्तरासन :उत्तरासनामध्ये आपल्याला आपले शरीर उंटांच्या आसनात ठेवावे लागेल. यासाठी, मागील दिशेने वळून आपले पाय सरळ करा. आता आपल्या शरीरास मागच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करा आणि यावेळी दोन्ही हात घोट्यावर ठेवा. लक्षात ठेवा की हे आसन करताना आपले दोन्ही हात सरळ ठेवा. दररोज सकाळी ही मुद्रा करा, तुम्हाला त्यापासून बराच फायदा होईल. डिस्क्लेमर : ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.

