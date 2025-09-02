फिटनेसमागची मानसिकता

महेंद्र गोखलेफिटनेस नेहमीच पूर्णपणे शारीरिक प्रक्रिया समजली जाते. तथापि, फिटनेसची मानसिकता हा पैलू फिटनेसच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. आपली मानसिकता ही फिटनेसचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामागील प्रेरणा असू शकते किंवा त्यामधला अडथळा बनू शकते. आज आपण फिटनेस साध्य करण्याच्या मानसिक पैलूचे महत्त्व आणि फिटनेसचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आवश्यक ती मानसिकता याबद्दल माहिती घेऊ..फिटनेसचा मानसिक पैलूफिटनेस म्हणजे फक्त वजन उचलणे किंवा धावणे नाही तर फिटनेस साध्य करण्यासाठीची मानसिकता व सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे हेही आहे.स्व- प्रेरणा : अनेक अडचणी असल्या, तरी आपला फिटनेस प्रवास सुरू करण्यासाठी आणि त्यात सातत्य टिकवून ठेवण्याची क्षमता.लवचीकता : दुखापत किंवा एकसुरीपणा आला तरी त्यातून परत योग्य मार्गावर येण्याची क्षमता.स्व-शिस्त : व्यायाम आणि आहार याबद्दल काटेकोरपणा.सकारात्मक स्वगत : आत्मविश्वास आणि चिकाटीला चालना देण्यासाठी सकारात्मक विचारांवर ठाम राहणे आणि नकारात्मक विचार काढून टाकणे.ध्येयनिश्चिती : स्पष्ट, साध्य करण्यायोग्य उद्दिष्टे निश्चित करणे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची योजना आखणे..सकारात्मक मानसिकतेचे महत्त्वएक सकारात्मक मानसिकता आपल्या फिटनेस प्रवासाला योग्य दिशा देऊ शकते.प्रेरणा : जेव्हा आपला आपल्या यशस्वी होण्याच्या क्षमतेवर विश्वास असतो तेव्हा आपल्याला जास्त प्रेरणा मिळते आणि आपण सातत्य टिकवून ठेवतो.सुधारित कामगिरी : सकारात्मक दृष्टिकोन तणाव कमी करून आणि लक्ष केंद्रित करून कार्यक्षमता सुधारू शकतो.ताणतणावाचे उत्तम व्यवस्थापन : नियमित व्यायामामुळे तणाव कमी होऊ शकतो; परंतु सकारात्मक मानसिकता हे फायदे वाढवू शकते.सुधारित मानसिक आरोग्य : फिटनेसमुळे आपले मानसिक आरोग्य सुधारते आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे ही जाणीव अधिक स्पष्ट होते..मानसिकता बदलण्यासाठी उपायआपली मानसिकता बदल्यासाठी वेळ लागतो आणि मेहनतही घ्यावी लागते. परंतु नियोजित मार्गाने ते साध्य करता येते.साध्य करण्याजोगे ध्येय निश्चित करावास्तववादी, साध्य करण्यायोग्य उद्दीष्टे निश्चित करून सुरुवात करा. दीर्घकालीन उद्दीष्टे लहान-छोट्या उद्दिष्ट्यात विभागा. यामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि पुढचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होते.सकारात्मक विचारांचा सराव करासकारात्मक विचार करा आणि नकारात्मक विचार दूर ठेवा. उदाहरणार्थ, ‘‘मी हे करू शकत नाही,’’ असा विचार करण्याऐवजी स्वत:ला सांगा, ‘‘मी हे करू शकतो आणि मी सराव करून सुधारतो.’’ सकारात्मक स्वगत आपला आत्मविश्वास आणि निश्चय वाढवू शकते..यशाची ‘कल्पना’ करादररोज काही मिनिटे व्हिज्युअलायझेशन करा. यशाची भावना, शारीरिक बदल आणि कर्तृत्वाची भावना याची कल्पना करा. व्हिज्युअलायझेशन आपल्या मनाच्या निग्रहाला आणि सातत्याला प्रेरणा देते.आव्हानांना संधी बनवाकोणत्याही फिटनेस प्रवासात आव्हाने अपरिहार्य आहेत. त्यांना अडथळे म्हणून पाहण्याऐवजी आपल्या प्रगतीची संधी म्हणून पाहा. आव्हाने स्वीकारा, त्यांच्यावर मात करायला शिका आणि आपली ध्येये साध्य करण्यासाठी त्यांचा वापर करा..सकारात्मक वातावरण ठेवाआपल्या फिटनेस ध्येयांना प्रोत्साहन देणारे आणि पाठींबा देणारे लोक आपल्या आजूबाजूला आहेत याची खात्री करा. फिटनेस ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा. वर्कआऊटसाठी एखादा मित्र शोधा किंवा फिटनेसवर प्रभाव पाडणाऱ्या व्यक्तींचे अनुकरण करा. अशा सकारात्मक वातावरणाने आपल्याला प्रोत्साहित वाटते आणि आपली जबाबदारी वाढते.जागरूकतामन जागरूक असल्याने आणि मेडिटेशनमुळे लक्ष केंद्रित करणे, ताण कमी होणे आणि सकारात्मक विचार वाढणे असे फायदे होतात. मानसिक स्पष्टता आणि भावनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी आपण सतत जागरूक असणे गरजेचे आहे.छोटे यशही साजरे कराआपल्या कर्तृत्वाची ओळख आपल्यालाच पटवणे आपली प्रेरणा वाढवू शकते आणि आपण आपल्या ध्येयाच्या किती जवळ किंवा दूर आहोत याची जाणीव होते. कोणताही एक छोटा टप्पा पार केलात तरी स्वतःची पाठ थोपटून घ्या..उत्तम आरोग्य हे प्राथमिक ध्येयचांगल्या आरोग्यासाठी आपण व्यायाम करणे आवश्यक आहे. इतर सर्व परिणाम हे व्यायाम आणि आहार साध्य करण्याच्या प्रक्रियेतले बाय प्रॉडक्ट्स आहेत. बऱ्याच वेळा आपण कोणतीही फिटनेस योजना सुरू करायला उशीर लावतो त्यामुळे आता सुरू करा.फिटनेसची मानसिक बाजू त्याच्या शारीरिक बाजू इतकीच महत्त्वाची आहे. सकारात्मक मानसिकता विकसित करून, आपण मानसिक अडथळ्यांवर मात करू शकतो, प्रेरित राहू शकतो आणि आपली फिटनेसची उद्दिष्टे साध्य करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.