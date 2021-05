तुम्हालाही मानसिक अशांतता जाणवतेय? मग 'हे' पाच योग करा अन् राहा शांत

नागपूर : आपल्या सर्वांनाच कधी ना कधी तणाव असतो. परंतु, आपण त्यास कसे सामोरे जावे हा एक प्रश्न आहे. अनेकदा आपण एकटं राहण्याचा प्रयत्न करत शांतता (mental peace) शोधत असते. मात्र, आपल्याला हवी तशी मानसिक शांतता मिळत नाही. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला काही योग (yog for mental peace) सांगणार आहोत ज्यामुळे मानसिक शांतता टिकून राहील. डॉक्टर देखील हे योग करण्याचा सल्ला देतात. मात्र, यासोबतच आपल्या आहाराकडे देखील लक्ष देणे गरेजेचे आहे. (five yoga for mental peace)

वाइड-लेग्ड फॉरवर्ड बेंड पोज -

पाठ आणि हॅमस्ट्रिंगमधील स्नायू बळकट बनविण्यास या स्नायूचा उपयोग होतो. ताठ उभे राहा. त्यानंतर दोन्ही पायांमध्ये व्यवस्थित अंतर ठेवा. पायाची बोटे बाहेरच्या दिशेने ठेवा. पूर्ण वजन पायांवर टाकून खाली वाका. आपले हात कोपराच्या सहाय्याने जमिनीवर टकेवा. त्यानंतर हळूहळू पूर्णस्थितीमध्ये या.

लिजार्ड पोज

हा योग नितंब आणि हिप्सचे फ्लेकर्स उघडण्यात मदत करतो. हेमस्ट्रींगच्या स्नायूंना बळकटी देऊन खांदा आणि छातीचे स्नायू देखील ताणले जातात. आपला उजवा पाय समोर आणा आणि डाव्या पायाचा गुडघा खाली झुकवा. पायांमध्ये इतके अंतर असावे की उजवा पाय पूर्णपणे सपाट दिसायला हवा. २० सेकंद श्वास रोखून डॉग पोझिशनमध्ये खाली या आणि हळूहळू समोर पाय करा.

स्फिंक्स पोझ

ओटीपोटाच्या स्नायूंना ताणते, छाती आणि खांद्यांचे स्नायू खोलण्यास मदत करते. मणक्यांना मजबूत करते. आपल्या पोटात सपाट झोप. आपल्या कोपर आपल्या खांद्यांखाली ठेवा, मग आपली छाती वाढवा. खांद्याच्या खाली कोपर ठेवून छाती वर उचलण्याचा प्रयत्न करा. पुढे पाहा आणि आपली हनुवटी थोडी खाली घ्या.

सेतू बांधासन सर्वांगासन

आपल्या शरीराच्या संपूर्ण भागास ताणते आणि पाठीचा भाग मजबूत करते. सरळ आपल्या पाठीवर झोप. आपले पाय सपाट ठेवा, नितंबांची रुंदी बाजूला ठेवा. आपले नितंबांना उंच करण्यासाठी आपल्या पायावर जोर द्या. योगाच्या ब्लॉकला त्याच्या सर्वात लांब ठिकाणी फोल्ड करा आणि आपल्या नितंबांच्या खाली सरकवा.

फॉरवर्ड फोल्ड पोझ

आपल्या पायांमध्ये नितंबानुसार अंतर ठेवा. गुडघे सैल करत हळूहळू पुढ वाका. आपल्या हातांना उलट्या कोपरांकडे आणा. आपले हात, डोके आणि मान जड होऊ द्या. आपल्या पाठीमध्ये ताण निर्माण होऊ द्या. आपल्या गुडघ्यांना सैल करणे सुरू ठेवून परत वजन समोर ढकलण्याचा प्रयत्न करा.

