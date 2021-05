यकृत मजबूत करण्यासाठी, क्षमता वाढविण्यासाठी हे 6 पदार्थ घ्या

यकृत (liver) हा आपल्या संपूर्ण शरीरास डिटॉक्स करण्याचा एक भाग आहे. यकृत रक्त प्रवाहातून विषारी फिल्टर करण्यास जबाबदार आहे. जेणेकरून आपल्या शरीरात विष तयार होत नाहीत. जेव्हा तुमचा यकृत जास्त विषारी पदार्थांनी भरलेला असतो, तेव्हा तुमच्या शरीरात बर्‍याचदा सुस्तपणा जाणवते, तुमची रोगप्रतिकार शक्ती (immunity power) जास्त काम करते, तुमची त्वचा (skin) तितकी निरोगी नसते आणि तुमची पचन मंदावते. यकृतमध्ये स्वतःला बरे करण्याची एक अविश्वसनीय क्षमता आहे. (foods for healthy liver eat these 6 foods to strengthen the liver and increase its capacity)

इतर अवयवांप्रमाणेच, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला यकृताची हानी होते तेव्हा यकृत ऊतींचे पुनरुत्पादन करण्यास सक्षम असतो. बर्‍याच लोकांना प्रश्न पडतो की यकृत मजबूत कसे करावे? किंवा यकृत निरोगी ठेवण्याचे कोणते मार्ग आहेत? येथे काही पौष्टिक, निरोगी पदार्थ आहेत जे यकृताच्या संरक्षणासाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

हे पदार्थ यकृत नेहमी निरोगी ठेवतात

लिंबू पाणी

पाण्याचे पुरेसे प्रमाण शरीरातून जास्तीत जास्त विष बाहेर फेकण्यात मदत करते. जेव्हा आपले शरीर हायड्रेट होते, तेव्हा ते केवळ यकृतास कार्य करण्यासच नव्हे तर आपल्या शरीराच्या सर्व अवयवांना आणि पेशींना मदत करते.

हिरव्या पालेभाज्या

गडद हिरव्या भाज्यांमध्ये शक्तिशाली अँटीऑक्सिडेंट असतात जे शरीरातील विषाणूंविरूद्ध लढायला मदत करतात. ते आपल्या शरीरातून विषाक्त पदार्थांपासून मुक्त होण्यासाठी आपल्या यकृत बरोबर हाताने कार्य करतात. केळी, पालक आणि कोलार्ड हिरव्या भाज्या विशेषतः उपयुक्त असलेल्या काही खोल, हिरव्या भाज्या आणि भाज्या.

बीट हिरव्या भाज्या

हे सिद्ध झाले आहे की कच्चे, शिजवलेले किंवा रसदार बीट्सचे सेवन केल्याने यकृत रोगासह ऑक्सिडेटिव्ह तणावामुळे रोगाची स्थिती व्यवस्थापित करण्यास मदत होते. म्हणूनच, आपल्या आहारात बीटरूटचा समावेश करून, यकृत नेहमीच निरोगी ठेवता येतो.

जांभूळ

संशोधनात असे दिसून आले आहे की ब्लूबेरी आणि तुतीसह काही बेरी त्यांच्या उच्च-स्तराच्या अँटिऑक्सिडेंट्समुळे यकृत कर्करोगाशी लढण्यास मदत करू शकतात. न्याहरीच्या रुपात बेरी कच्चे खाऊ शकतात किंवा ते ताजे किंवा स्मूदीत वापरले जाऊ शकतात.

कडू हिरव्या भाज्या

पिवळ्या रंगाचा हिरव्या भाज्या जसे पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाडे, चिडवणे आणि अरुगुला विशेषतः पचन आणि यकृत कार्यासाठी उपयुक्त आहेत. कडू हिरव्या भाज्यांची चव आपल्या तोंडात आणि पचनसंस्थेला गुप्त एंजाइम आणि पित्त कारणीभूत ठरते जे आपले अन्न तोडण्यास मदत करते.

दूध काटेरी पाने असलेले एक रानटी रोप

एक औषधी वनस्पती आहे. यात सिलीमारिन आहे, जे विरोधी-दाहक आणि शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट दोन्ही आहे. दुधाचे काटेरी झुडूप विविध डिटोक्स टी तसेच टिंचर किंवा कॅप्सूलमध्ये आढळू शकते.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

