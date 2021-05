मेंदूची शक्ती वाढविण्यासाठी या 8 गोष्टींचा करा आहारात समावेश

मेंदूच्या आरोग्यास चालना देणारा आहार घेण्याची शिफारस केली जाते. कारण हे संज्ञानात्मक कार्यासाठी सक्षम, आवाज स्मृती वाढविण्यात आपल्याला मदत करू शकते. मानसिक आरोग्यासाठी (mental health) एक चांगला आहार (food) आपल्याला निरोगी जीवनाचा आनंद घेण्यास मदत करू शकतो.

मेंदूला (brain) भरपूर ऊर्जा आवश्यक असते कारण ती शरीरातील कॅलरी वापरते. आपल्या मानसिक आरोग्यास चालना देण्यासाठी, भरपूर फळे आणि भाज्या खाण्यावर लक्ष द्या, तसेच तांबूस पिंगट सारख्या ओमेगा -3 aids समृद्ध असलेले अन्न. विशेषतः गडद हिरव्या पालेभाज्या मेंदूचे रक्षण करतात. नट, बियाणे आणि शेंगदाणे, जसे बीन्स आणि मसूर, देखील मेंदूत उत्कृष्ट आहार आहे. आपल्या मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतील अशा पदार्थांची यादी येथे आहे. (foods to improve brain power these8 foods are best for increasing your brain power add it in daily diet)

मानसिक आरोग्यास प्रोत्साहित करणारे अन्न

अक्रोड

मेंदूसाठी एक सुपर फूड म्हणून ओळखले जाते, अक्रोड हे एक उत्कृष्ट पोषक समृद्ध अन्न आहे जे आपल्या मेंदूला अनेक प्रकारे फायदा करते. अक्रोड्समध्ये अल्फा-लिनोलेनिक acidसिड (वनस्पती-आधारित ओमेगा -3 फॅटी acidसिड), पॉलीफेनोलिक संयुगे समृद्ध असतात. ओमेडा 3 फॅटी acids आणि पॉलीफेनॉल हे मेंदूचे महत्त्वपूर्ण खाद्यपदार्थ मानले जातात कारण ते ऑक्सिडेटिव्ह तणाव आणि जळजळ यांच्याविरूद्ध लढतात.

बदाम

हे मेंदूत एसिटिल्कोलीनची पातळी वाढवते. व्हिटॅमिन बी 6, ई, जस्त, प्रथिने यांच्या उपस्थितीमुळे आपणास चांगले संज्ञानात्मक कार्य मिळेल - दुरुस्ती केलेले पेशी, उच्च न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक उत्पादन.

काजू

हे एक उत्कृष्ट मेमरी बूस्टर आहे. पॉली-सॅच्युरेटेड आणि मोनो-सॅच्युरेटेड फॅट्स मेंदूच्या पेशींच्या उत्पादनासाठी हे खूप महत्वाचे बनवतात आणि अशा प्रकारे त्याची सामर्थ्य वाढवते.

बी

भोपळा बियाणे, फ्लेक्ससीड बियाणे मेंदूच्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट आहेत. या बियामध्ये असलेले झिंक, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन बी विचार करण्याची क्षमता विकसित करतात, स्मरणशक्ती वाढवू शकतात.

बियाणे

बियांचे सेवन केल्याने स्मरणशक्ती सुधारते, मेंदूचे कार्य सुधारते; दक्षता आणि एकाग्रता सामर्थ्य सुनिश्चित करण्यास मदत करू शकते. बियाण्यांमध्ये व्हिटॅमिन के, ए, सी, बी 6, ई, कॅल्शियम, मॅंगनीज, लोह, जस्त, तांबे असलेल्या एन्टीऑक्सिडेंटमध्ये समृद्ध असतात - यामुळे आपल्या स्मृतीची शक्ती सुधारण्यासाठी आहारातील आवश्यक पर्याय बनतात.

निळ्या बॅरीज

ब्लूबेरी अँथोकॅनिनस, एंटीऑक्सिडेंट्स उत्कृष्ट प्रदाते आहेत जे मेंदूच्या आरोग्याची काळजी घेतात, अल्पावधीत स्मृती कमी होण्यास विलंब करतात.

लिंबूवर्गीय फळ

संत्री, द्राक्षे, लिंबू, काळ्या मनुका व्हिटॅमिन सीमध्ये समृद्ध असतात आणि आपल्या मेंदूची चपळता टिकवून ठेवण्यासाठी ते महत्वाचे असतात. म्हणूनच, व्हिटॅमिन सीचे पुरेसे सेवन ताण, चिंता, नैराश्य आणि वय-संबंधित एन्सेफॅलोपॅथी जसे की डिमेंशिया, अल्झाइमरस प्रतिबंधित करते.

ब्रोकली, फुलकोबी, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, काळे

या सर्व क्रूसीफेरस भाज्या व्हिटॅमिन केने भरलेल्या आहेत, जे मेंदूची शक्ती आणि संज्ञानात्मक कार्ये सुधारित करण्याची गुरुकिल्ली आहे. या हिरव्या भाज्या ग्लूकोसिनोलाइट्स नावाच्या संयुगात समृद्ध असतात ज्यामुळे न्यूरोट्रांसमीटर - एसिटिल्कोलीन खराब होण्यास विलंब होऊ शकतो. केंद्रीय मज्जासंस्थेच्या योग्य कार्यासाठी आपल्या मेंदूत आणि आठवणींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

हेही वाचा: Benefits Of Tulsi Leaves: तुळशीचे पाने खाण्याचे हे आहेत फायदे

सातारा जिल्ह्यातील बातमी वाचा