सकाळी लवकर न उठता, स्वत:ला फीट ठेवायचं आहे? मग चार योगाचे प्रकार करा

कोल्हापूर : सकाळच्या दरम्यान व्यायाम करणे ही फक्त तुम्हाला फीट ठेवत असे नाही तर तुमचं वजन ही कमी होऊ करण्यास आणि दिवसभर तुमच्या शरीरात एनर्जी ठेवण्यासोबतच तुमचा मूडही दिवसभर चांगला राहतो. आणि रात्री झोप चांगली येते. याऐवजी तुमचा मेटाबॉल्जिअम उत्तम राहतो आणि पचन क्रिया दुरुस्त राहते. परंतु अधिक महिला सकाळी उठून अंथरूण सोडणे अजिबात पसंत करत नाहीत. तर यावेळी काय करावे हा प्रश्न उपस्थित होतो. जेव्हा आपण बाहेर वर्काऊटला जाण्यासंदर्भात विचार करत असतो परंतु कंटाळ्याअभावी आपण ते टाळतो. परंतु तुम्ही घरीच हलकेफुलके काही प्रभावी एक्सरसाइज किंवा योगा करू शकता. ज्यामुळे तुम्ही तुमचे वजन कमी करु शकता किंवा फीट राहू शकता. तरी अशा महत्वाच्या चार एक्सरसाइजच्या प्रकारांबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत... ग्लूट ब्रिज यासाठी पाठीवर झोपा.

तुमचे हात शरीराच्या दोन्ही बाजूला ठेवा.

कंमरेचा भाग वरती उचलण्याचा प्रयत्न करा.

याच पोझमध्ये काही काळ रहा.

यामध्ये तुम्ही तुमचा एक पाय वरती उचलू शकता. साइड लाइंग लेग रेज उजव्या कुशीवर झोपा.

डावा पाय वरती उचलण्याचा प्रयत्न करा.

हळू हळू पुन्हा आधीच्या पोझिशनमध्ये या.

किमान दहा वेळा अशी कृती करा.

दुसऱ्या कुशीवर होऊन असाच व्यायाम करा.

साइड फॅट कमी करण्यासाठी याची मदत होते. कोब्रा पोज हा व्यायाम करण्यासाठी पोटावर झोपा.

आता दोन्ही हातांच्या सहाय्यानं सुर्य नमस्कार करताना जशी डोके, छाती वरती उचलतो तशी उचला.

शरीर स्थिर ठेवा आणि चेहरा वरच्या दिशेने ठेवा.

काही काळ याच पोझमद्ये रहा आणि पुन्हा आधीच्या स्थितीत या. लोक्सट पोज सर्वात आधी पोटावर झोपा.

हात पुढे ठेवा.

श्वास घेऊन दोन्ही पाय जितके उचलता येतील तितके वर घ्या.

तसंच हात थोडे पुढे स्ट्रेच करा.

श्वास हळू हळू सोडत पाय आणि हात खाली घ्या.

हा व्यायाम तुम्ही 3 ते 5 वेळा करा. हे सर्व व्यायाम तुम्ही अंथरुणावर करून स्वत:ला फिट ठेवू शकता.

