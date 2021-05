पायांच्या तळव्यांची नेहमी जळजळ होतेय? 'हे' घरगुती उपाय करा अन् बघा चमत्कार

नागपूर : उन्हाळ्यात त्वचा जळणे (burning skin) ही एक सामान्य समस्या आहे. ही समस्या कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला प्रभावित करू शकते. परंतु, काही लोकांना पायांच्या तळव्यांवर जळजळ (burning feet) होण्याचा अनुभव येतो. जरी ही एक गंभीर समस्या नाही, तरी याची अनेक कारणे असू शकतात. जर आपल्या शरीरात व्हिटॅमिनची (vitamin) कमतरता असल्यास किंवा हार्मोनल बदल (hormonal changes) होत असतील तर आपल्या पायांच्या तळव्यांवर जळजळ वाटू शकते. उन्हाळ्याच्या काळात हा त्रास आणखी वाढतो. विशेषत: जर तुम्ही उन्हात घराबाहेर पडलात किंवा जास्त काळ उन्हात थांबत असाल आणि कमी पाणी प्याल तर तुम्हाला या समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. पायांच्या तळव्यांमध्ये जळजळ होण्याची समस्या दूर करण्यासाठी वैद्यकीय उपचार देखील आहेत आणि घरगुती उपचारांमुळे (home remedies to cure burning feet) देखील मात करता येते. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही सोप्या टिप्स सांगत आहोत ज्या या समस्येवर रामबाण ठरतील. (home remedies to cure from burning feet)

पायाच्या तळव्यांमध्ये जळजळ होण्याची कारणे -

जर आपल्या शरीरात व्हिटॅमिन-बी 12 किंवा बी 6 ची कमतरता असेल तर पायात जळजळ होऊ शकते.

जर आपण जास्त प्रमाणात मद्यपान केले तर पाय जळजळ होऊ शकते.

मूत्रपिंडाच्या आजारामुळे पायाच्या तलवारीमुळे जळजळ होण्याची भीती असते.

शरीरात हार्मोनल बॅलेन्स नसेल तरी देखील जळजळ होऊ शकते.

जर आपण कोणत्याही आजारांसाठी औषधे घेत असाल तर आपल्याला त्यामुळे देखील जळजळ होऊ शकते.

गवतावर अनवाणी चालणे -

गवतावर अनवाणी चालण्याचे बरेच फायदे आहेत.

गवतावर अनवाणी चालण्यामुळे चांगली झोप येते.

पायांची सूज कमी होते.

गवतावर धावणे देखील मानसिक आरोग्यासाठी चांगले मानले जाते.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे.

डोळ्याच्या आरोग्यावरही चांगला परिणाम होतो.

जर आपल्या पायांमध्ये जळजळ होत असेल तर आपण सकाळी काही वेळ अनवाणी पायाने हिरव्या गवतावर चालावे. गवतामध्ये दाहक-गुणधर्म आहेत. तसेच, सकाळच्या सूर्यप्रकाशात चालण्यामुळे व्हिटॅमिन-डी मिळण्यास मदत होईल.

हिना वापरा -

पायावर मेहंदी लावण्याचे फायदे जाणून घ्या.

मेहंदी गरम केल्याने आणि पायांवर लावल्याने वेदना कमी होते.

मेहंदी मस्त आहे. हे पायांच्या तळव्यांवर लावल्यास जळजळ कमी होते.

पायात थकवा जाणवत असेल तर तळव्यांवर मेहंदी लावणे फायदेशीर आहे.

जर आपले पाय दुखत असतील तर मेहंदी लावावी. याचा फायदा होईल.

हात-पायांवर मेहंदीचा वापर केवळ धार्मिकच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. जर आपल्याला उन्हाळ्याच्या काळात आपले शरीर थंड ठेवायचे असेल तर हात व पायांवर मेहंदी लावून तुम्हाला खूप आराम मिळेल.

हळद वापरा

फायदे - पायासाठी हळदीचे बरेच फायदे आहेत.

जर आपले पाय टॅनिंग करत असतील तर पाय हळदीच्या पाण्यात बुडवल्यास ते कमी होईल.

कोरड्या त्वचेच्या समस्येवरही हळदीने मात करता येईल.

जर पायात मृत त्वचा असेल तर आपण हळदीच्या पाण्याने ते काढून टाकू शकता.

जर पायांवर सूज आल्याने तुम्हाला जळजळ होत असेल तर तुम्ही हळद वापरली पाहिजे. हळदमध्ये मॅग्नेशियम सल्फेट असते. जिथे वेदना आणि सूज आहे अशा ठिकाणी ते वापरणे खूप आरामदायक आहे. जर आपल्या पायात जळजळ असेल तर आपण हळद या प्रकारे वापरू शकता-

थंड पाण्याने भरलेल्या टबमध्ये हळद आणि ठोकळ मीठ घाला.

या पाण्यात आपले पाय 15 ते 20 मिनिटे बुडवा.

मग पाय पुसून टाका. हे नियमितपणे केल्याने जळजळीची समस्या दूर होईल.

(ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)