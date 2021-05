कमी रक्तदाबाची तक्रार आहे; आहारात हे पदार्थ पेय करा समाविष्ट

बरेच लोक कमी रक्तदाब (low blood pressure) वाढविण्यासाठी काय खावे असा प्रश्न करतात. किंवा कमी रक्तदाब कसा नियंत्रित करावा? कमी रक्तदाब (हायपोटेन्शन म्हणून देखील ओळखला जातो) उच्च रक्तदाब नियंत्रित ( करण्याइतके लक्ष दिले पाहिजे. रक्तदाब कमी होण्याच्या परिस्थितीचा परिणाम बर्‍याच लोकांना होतो, विशेषत: वृद्ध झाल्यामुळे. कमी रक्तदाबच्या लक्षणांमध्ये मूर्च्छा, अंधुक दृष्टी, चक्कर येणे यांचा समावेश आहे. जर उपचार न केले तर कमी रक्तदाबामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो, ज्यामुळे हृदय व मेंदूला दीर्घकाळ नुकसान होते किंवा मृत्यू देखील होतो. कमी रक्तदाब अनेकांमुळे होऊ शकतो, औषधांचा दुष्परिणाम आणि मधुमेहासारख्या परिस्थितीसह. (how can i control my blood pressure often there is a complaint of low blood pressure so add these foods and drinks in the diet from today)

तथापि, कमी रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करून हे व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. तुम्ही जे खाता ते तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यावर आणि रक्तदाबांवर परिणाम करते. निम्न रक्तदाब कमी करण्यासाठी आहार देखील खूप महत्वाचा आहे. येथे खालचे रक्तदाब नियंत्रित करू शकणारे असे काही पदार्थ आणि पेये आहेत.

भरपूर हेल्दी पेय प्या

जेव्हा आपण निर्जलीकरण केले जाते, तेव्हा आपल्या रक्ताची मात्रा कमी होते, ज्यामुळे आपला रक्तदाब कमी होतो. बरेच डॉक्टर दररोज किमान दोन लिटर (सुमारे आठ ग्लास) पाणी पिण्याची शिफारस करतात. उष्ण हवामानात किंवा व्यायाम करताना आपल्या पाण्याचे प्रमाण जास्त असले पाहिजे.

मीठाचे सेवन करा

जास्त प्रमाणात मीठयुक्त पदार्थ आपले रक्तदाब वाढवू शकतात. मीठाच्या चांगल्या स्त्रोतांमध्ये ऑलिव्ह, कॉटेज चीज आणि कॅन केलेला सूप किंवा ट्यूनाचा समावेश आहे. आपल्या पसंतीच्या आधारे आपण जेवणात हवे तेवढे मीठ देखील घालू शकता.

कॅफिन प्या

कॉफी आणि कॅफिनेटेड चहा सारख्या पेयेमुळे हृदय गती वाढते आणि रक्तदाबात तात्पुरती वाढ होते. हा प्रभाव सामान्यत: अल्पकाळ असतो आणि चहाच्या पानांत किंवा कॉफीच्या बियांत असणारे उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रत्येकाच्या रक्तदाबवर तशाच प्रकारे परिणाम करत नाही. आपण नियमित कॉफी पिणारे असल्यास आपण रक्तवहिन्यासंबंधी प्रणालीवर होणार्‍या दुष्परिणामांबद्दल उच्च सहिष्णुता देखील विकसित करू शकता.

बी12 घेणे वाढवा

व्हिटॅमिन बी 12 शरीराला निरोगी लाल रक्तपेशी तयार करण्यात मदत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावते. या महत्त्वपूर्ण व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा होऊ शकतो, ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो आणि परिणामी जास्त रक्तस्त्राव तसेच अवयव आणि मज्जातंतूचे नुकसान होऊ शकते. व्हिटॅमिन बी 12 समृध्द असलेल्या पदार्थांमध्ये अंडी, कोंबडी, सॅमन आणि ट्यूनासारखे मासे आणि कमी चरबीयुक्त डेअरी उत्पादने आहेत.

फोलेट खा

फोलेट (व्हिटॅमिन बी 9 म्हणूनही ओळखले जाते) आणखी एक आवश्यक व्हिटॅमिन आहे जे शतावरी, ब्रोकोली आणि मसूर आणि चणासारख्या शेंगांमध्ये आढळते. फोलेटच्या कमतरतेमुळे व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेसारखेच लक्षणे उद्भवू शकतात, ज्यामुळे अशक्तपणा होऊ शकतो, ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो.

कमी कार्बचे सेवन

कार्बोहायड्रेटयुक्त पदार्थ, विशेषत: प्रक्रिया केलेले कार्ब इतर पदार्थांच्या तुलनेत खूप वेगवान पचतात. यामुळे रक्तदाब अचानक खाली येऊ शकतो. हायपोटेन्शन कमी करण्यास मदत करण्यासाठी काही अभ्यासांमध्ये कमी कार्ब आहार दर्शविला गेला आहे, विशेषतः वृद्ध प्रौढांमध्ये.

थाेडं थाेडं खा

दीर्घ अंतर टाळण्यासाठी, दिवसाच्या मुख्य जेवणाच्या दरम्यान निरोगी स्नॅकिंग सत्र करा. दिवसातून बर्‍याचदा लहान भाग खाल्ल्याने जेवणानंतर अनुभवता येणा-या ब्लड प्रेशरमध्ये अचानक घसरण रोखण्यास मदत होते. म्हणूनच, जर आपण एका दिवसात तीन पूर्ण जेवण खात असाल तर दिवसातून पाच लहान जेवणांमध्ये विभागणे चांगले. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी देखील हा एक उत्तम घरगुती उपाय आहे.

तुळशीची पाने

दररोज सकाळी पाच ते सहा तुळशीची पाने चवल्याने फायदा होतो. तुळशीच्या पानांमध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण जास्त असते जे आपले रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते. हे युजेनॉल नावाच्या अँटिऑक्सिडेंटने देखील भरलेले आहे जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवते आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करते.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

