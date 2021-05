क्रासफिट एक्सरसाइजचे फायदे वाचून व्हाल थक्क, असा करा व्यायाम अन् राहा तंदुरुस्त

नागपूर : तुम्हाला फिटनेसबद्दल (fitness) काळजी असेल किंवा तुम्ही जीममध्ये जाऊ शकत नसाल तर तुम्ही घरच्या घरी क्रॉसफिट व्यायाम (crossfit exercise) करू शकता. यामुळे शरीर पूर्णपणे तंदुरुस्त राहण्यास मदत होते. हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबधी आजार देखील या व्यायामुळे दूर होतात. पण, ही क्रॉसफिट एक्सरसाइज कशी करावी? (how to do crossfit exercise) याबाबत तुमच्या मनात प्रश्न असेल. आज आम्ही तुम्हाला याच व्यायामाबद्दल सांगणार आहोत. (how to do crossfit exercise know benefits and precautions)

क्रॉसफिट व्यायाम कसा करावा

क्रॉसफिट व्यायामामध्ये विश्रांती न घेता सलग तीन व्यायाम केले जातात. त्यानंतर काही काळ विश्रांती घेत पुन्हा तेच व्यायाम केले जातात. तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार किती वेळ व्यायाम करायचा? हे ठरवू शकता.

धावणे

दोरीवरच्या उड्या मारणे

पुश अप्स

बॉक्स जंप

रिंग रोज

बैटल रोप

क्रॉसफिट व्यायामामध्ये एकावेळी विश्रांती न घेता तीन व्यायाम करायचे असतात. वरीलपैकी कोणतेही तीन व्यायाम तुम्ही करू शकता. या व्यायामांना घरी देखील करू शकता. हे व्यायाम करताना हलके वजन देखील उचलू शकता.

क्रॉसफिट व्यायामाचे फायदे

क्रॉसफिट व्यायाम पूर्ण बॉडी वर्कआउट करतेय. त्यानंतर बॉडी मसल्स आणि फिजिकल स्ट्रेंथला वाढिण्यास मदत करते. हा व्यायाम केल्यानंतर झोप देखील चांगली येते. तसेच वजन कमी करण्यास देखील मदत होते. इतकेच नाहीतर या व्यायामामुळे फिटनेस देखील मेंटन राहण्यास मदत होते.

क्रॉसफिट व्यायाम स्नायूंना मजबूत बनवते

नियमितपणे क्रॉसफिट व्यायाम केल्यास शरीरातील सर्व स्नायू मजबूत होतात. पोट, पाठ, पाय आणि हाताच्या स्नायूंसाठी ही एक उत्तम कसरत आहे. स्नायूंना मजबूत बनवायचे असल्यास हे करताना हलके वजन देखील उचलू शकता. हा व्यायाम करण्यासाठी तुम्हाला जीममध्ये जाणे गरजेचे नाही.

लवचिकता वाढवा

क्रॉसफिट व्यायामामध्ये सलग तीन व्यायामाचा संपूर्ण संच करावा लागतो. यामध्ये, शरीराची स्थिती बदलते. यानंतर, याची पुनरावृत्ती पुन्हा होते. अशा परिस्थितीत जर ते नियमितपणे केले तर शरीर लवचिक बनवता येते.

कॅलरी बर्न करा -

बर्न्स कॅलरीमध्ये क्रॉसफिट व्यायाम फायदेशीर आहे . जर हे नियमितपणे केले तर आपण आपले वाढलेले वजन कमी करू शकता. क्रॉसफिट व्यायाम अंदाजे 15-20 कॅलरी बर्न करू शकतो. आपल्याला आपले वजन नियंत्रित ठेवायचे असेल तर हा व्यायाम करणे फायदेशीर ठरेल. जर तुमचा बॉडी मास इंडेक्स कमी असेल तर आपण हा व्यायाम करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

चांगल्या झोपेसाठी उत्तम -

आपल्याला निद्रानाश ही समस्या असल्यास, क्रॉसफिट व्यायामाचा उपयोग होतो. क्रॉसफिट व्यायाम काही काळ विश्रांती न घेता करणे गरजेचे आहे. यामुळे शरीर थकू शकते. त्यामुळे चांगली झोप येण्यास मदत होईल.

क्रॉसफिट व्यायामादरम्यान काय काळजी घ्यावी -

क्रॉसफिट व्यायाम करताना आपल्याला आपल्या श्वासावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या नाकाद्वारे हळू हळू लांब श्वास घ्या.

क्रॉसफिट व्यायाम सुरुवातीला फिटनेस तज्ज्ञाच्या देखरेखीखाली केला पाहिजे. कारण ती एक उच्च तीव्रतेची कसरत आहे, जर चुकीच्या पद्धतीने केले तर यामुळे नुकसान देखील होऊ शकते.

हा व्यायाम करण्यापूर्वी आपण आधी वार्म अप होणे गरजेचे आहे.

जर तुमचा गुडघा, कंबर किंवा हात दुखत असतील तर हा व्यायाम करणे टाळा. अन्यथा समस्या वाढू शकते.

जर शरीरावर काही इजा झाली असेल तरी आपण क्रॉसफिट व्यायाम करणे टाळावे.

जर आपले नुकतेच ऑपरेशन झाले असले तरीही आपण ते करू नये. ऑपरेशनला बराच काळ लोटला असेल तरीही, करण्यापूर्वीच एकदा तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

(ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)