सद्गुरूप्रश्न : आज आपण कोणत्या प्रकारच्या क्रिया करायला हव्यात ज्यामुळे भविष्यात जीवनातील कटुता टाळली जाईल?सद्गुरू : कोणत्याही अनुभवाची कटुता काय घडले आहे यात नसून ती तुम्ही कशी स्वीकारता यात असते. एका व्यक्तीसाठी जे अतिशय कटू असू शकते, ते दुसऱ्यासाठी आशीर्वाद ठरू शकते. एकदा, दुःखाने भारावून गेलेल्या एका माणसाने एका थडग्यावर लोटांगण घातले आणि धाय मोकलून रडू लागला. ''माझं जीवन! अरे! हे किती निरर्थक आहे! माझा हा देह किती निरुपयोगी आहे कारण तू गेलास. जर तू जिवंत असतास!'' एका धर्मोपदेशकाने हे ऐकले आणि म्हणाला, ''मला असं वाटतं या मातीच्या ढिगाऱ्याखाली पहुडलेली व्यक्ती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची होती.'' ''महत्त्वाची? हो, खरंच,'' तो माणूस आणखी जोरात रडत म्हणाला, ''तो माझ्या बायकोचा पहिला नवरा होता!' कटुता ही काय घडत आहे यात नसून तुम्ही स्वतःला ती कशी अनुभवू आणि स्वीकारू देता यात आहे. भूतकाळातील कोणतीही क्रिया किंवा कर्म हे देखील कृतीच्या संदर्भात नसून ते ज्या हेतूने केले जाते त्या संदर्भात आहे..जागरूकता म्हणजे काय, याचा अर्थ असा आहे की, तिथे कोणतीही इच्छा नसते. जिथे कोणतीही इच्छा नसते, तिथे कर्म नसते. प्रत्येक परिस्थितीत, तुमच्या जागरूकतेनुसार आणि क्षमतेनुसार जे आवश्यक वाटते, तुम्ही फक्त तेच करता. तुम्ही फक्त हेतूने कर्म निर्माण करता; ते चांगले असो वा वाईट, त्याने काही फरक पडत नाही. तुमच्या हेतूची शक्ती कर्म निर्माण करते..लोक मला पुन्हा पुन्हा विचारतात, ''तुमचा मिशन काय आहे?'' जेव्हा मी त्यांना सांगतो, ''माझं कोणतंही मिशन नाही, मी फक्त टंगळमंगळ करत आहे,'' तेव्हा त्यांना वाटते की मी उथळ बोलत आहे. त्यांना हे समजत नाही की, या जगात अस्तित्वात असण्याबद्दल मी करू शकेन असे हे सर्वांत सखोल विधान आहे, कारण त्यात कोणताही विशिष्ट हेतू नाही - फक्त जे आवश्यक आहे तेच करणे, बस्स एवढेच. यात कोणतेही कर्म नसते. म्हणून कर्म हे केवळ 'जे आवश्यक आहे ते करणे' या संदर्भात आहे. जेव्हा तुम्हाला काहीही करण्याची गरज नसते, आणि तुम्ही फक्त जे आवश्यक आहे तेच करता, तेव्हा त्या बाबत कोणतेही कर्मबंधन नसते. ते चांगले किंवा वाईट देखील नसते..