व्यायाम करताना मास्क लावणे टाळा; फुफ्फुस फुटण्याचा धोका

नवी दिल्ली- कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे लोक आरोग्यासंबंधी अधिक जागृक झाले आहेत. लोकांनी आरोग्याला प्राधान्य दिलं असून त्यांचा व्यायामाकडे कल वळला आहे. कोरोना विषाणूपासून वाचण्यासाठी लोक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लावणे आणि वारंवार हात धुणे अशी काळजी घेत आहेत. सर्वच देशांमध्ये सध्या मास्क लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. श्वास घेण्यास त्रास होत असला तरी तुम्हाला मास्क लावण्याची सक्ती आहे. पण, ही परिस्थिती तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास कारणीभूत ठरु शकते. (Jogger Lungs Collapsed After Running With Facemask You Should Avoid Working Out With Masks)

मागील वर्षी चीनमधील एका 26 वर्षीय तरुणाचे फुफ्फुस फुटले होते. तरुण मास्क लावून धावत होता. त्याला श्वास घेण्यास त्रास जाणवत होता, तरीही त्याने धावणे सुरु ठेवले होते. धावत असतानाच तो कोसळला आणि त्याला वुहान हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, 'तरुणाचे डावे फुफ्फुस 90 टक्के संकुचित झाले होते. त्यामुळे त्याचे हृदय शरीराच्या उजव्या बाजूला सरकले. अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होते याला pneumothorax असं म्हटलं जातं. अशाप्रकारची घटना दुर्मिळ असते. यामध्ये फुफ्फुस आणि छातीच्या मध्ये हवा जमा होते. ज्यामुळे व्यक्तीला श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागतो.' मास्क लावून धावल्याने तरुणामध्ये ही परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशाच प्रकारच्या इतर काही घटना समोर आल्या होत्या.

हेही वाचा: युक्रेनमध्ये महिला जवानांची बुटं का ठरलीयत वादग्रस्त?

व्यायाम करताना मास्क का लावू नये

व्यायाम करताना कधीही मास्क लावू नका. तुम्ही घराबाहेर व्यायाम करत असाल तरीही तुम्ही मास्क लावणे शक्यतो टाळा. पण, तुम्ही सोशल डिस्टेंसिंगचे पालन करणे आवश्यक आहे. व्यायाम करताना कोणत्याही व्यक्तीपासून 6 फूट दूर रहा. कोरोना विषाणू हा संसर्ग जन्य आजार आहे. हवेच्या माध्यमातून हा विषाणू पसरतो.

हेही वाचा: नारायण राणेंसह 'या' नेत्यालाही केंद्रीय मंत्रिपद

व्यायाम करताना मास्क लावण्याचे धोके

कोरोना विषाणूपासून सुरक्षित राहण्याचा तुमचा हेतू असला तरी यात अनेक धोके आहेत. व्यायाम करताना आपण जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन आत घेतो, त्यामुळे आपल्या फुफ्फुसांना अधिक काम करावं लागतं. मास्क घातल्याने फुफ्फुसात जाणाऱ्या हवेवर निर्बंध येतात. ज्यामुळे तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास आणि थकवा जाणवू शकतो. शिवाय व्यायाम करतेवेळी मास्क घामामुळे भिजतो. याचाही दुष्परिणाम होतो.

मास्क लावून व्यायाम कसा करावा?

तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची जास्तच काळजी असेल आणि तुम्हाला मास्क लावून व्यायाम करायचा असेल, तर तुम्ही काही गोष्टी लक्ष्यात घ्यायला हव्यात. तुम्हाला आधीपासून अस्थमा किंवा हृदयासंबंधी आजार असेल, तर तुम्ही व्यायाम करताना मास्क न लावण्याचा सल्ला आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त स्वत:ला ओढू नका. थकवा जाणवत असल्यास लगेच थांबा.