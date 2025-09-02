वाचन फूड लेबल्सचे

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे - हृदयरोगतज्ज्ञआजच्या धावपळीच्या जीवनात आपल्यातील बहुतेक लोक पॅकबंद अन्नावर अवलंबून असतात - बिस्किटे, ब्रेकफास्ट सीरिअल्स, स्नॅक्स, पेये, रेडीमेड आटा किंवा तांदूळ. अशी पॅकेट्स आकर्षक रंगात आणि लक्षवेधी घोषवाक्यांसह येतात. उदाहरणार्थ, ‘नो अॅडेड शुगर’, ‘हाय प्रोटिन’, ‘फॅट-फ्री’; पण प्रत्यक्षात ती खरोखर आरोग्यदायी आहेतच असे नाही. यासाठीच फूड लेबल वाचायला शिकणे म्हणजे आरोग्यासाठी नवीन भाषा शिकणे आहे..फूड लेबल्स सांगतात, की पॅकेटमध्ये नक्की काय आहे. दुर्दैवाने, बऱ्याच जणांना लेबल्स वाचायची सवयच नसते किंवा वाचल्यावरही गोंधळ होतो. या मार्गदर्शकात आपण पायरीपायरीने पाहू कसे लेबल्स वाचायचे आणि विशेषत: भारतीय बाजारात सहज मिळणाऱ्या पदार्थांकडे कसे पाहायचे.फूड लेबलवर काय असते?भारतातील प्रत्येक पॅकबंद अन्न एफएसएसएआय या संस्थेच्या नियमांनुसार लेबलसह विकले जाते. या लेबलवर साधारणपणे खालील माहिती असते:न्यूट्रिशन माहिती / न्यूट्रिशन फॅक्ट्स टेबल : ऊर्जा (कॅलरीज), प्रोटिन, कार्बोहायड्रेट्स (त्यात साखर समाविष्ट), फॅट (त्यात सॅच्युरेटेड आणि ट्रान्स फॅट), फायबर (कधीकधी), सोडियम/ मीठ.इंग्रेडिएंट्स लिस्ट : ज्या वस्तू सर्वाधिक प्रमाणात आहेत त्या पहिल्या क्रमांकावर लिहिलेल्या असतात.अॅलर्जन माहिती : उदाहरणार्थ, ‘Contains gluten, milk, soy, nuts.’शाकाहारी/मांसाहारी लोगो : हिरवा चौकोन वर्तुळ = शाकाहारी, तपकिरी चौकोन वर्तुळ = मांसाहारीएफएसएसएआय परवाना क्रमांक आणि एक्सपायरी डेट.लेबल्स वाचण्याची पद्धत(अ) सर्व्हिंग साइझ तपासालेबलवरील माहिती स्टॅंडर्ड सर्व्हिंग साईझवर आधारित असते (उदा. ३० ग्रॅम सीरिअल किंवा २ बिस्किटे).अनेक जण प्रत्यक्षात पूर्ण पॅकेट खातात, म्हणजे लिहिलेल्या कॅलरीज व साखरेच्या दोन-तीनपट खातो. उदा, : चिप्सच्या पॅकेटवर १५० कॅलरीज/सर्व्हिंग लिहिलेलं असतं; पण पॅकेटमधली ३ सर्व्हिंग संपूर्ण खाल्ली, तर ४५० कॅलरीज.(ब) कॅलरीज बघासरासरी भारतीय प्रौढ व्यक्तीला दररोज २००० कॅलरीज गरजेच्या असतात; पण अनेक पॅकबंद स्नॅक्स, तळलेले पदार्थ व शीतपेये रिकाम्या कॅलरीज देतात. म्हणजे ऊर्जा आहे; पण पोषण नाही. उदाहरण : १ सामोसा २५० कॅलरीज, ५०० मिलीलिटर कोल्ड ड्रिंक २१० कॅलरीज (सर्व साखरेतून).तीन सर्वांत महत्वाचे घटक१)साखर २)मीठ (सोडियम) ३)फॅटसाखर४ ग्रॅम साखर = १ चमचा.WHO शिफारस: दररोज २५ ग्रॅमपेक्षा कमी (६ चमचे).लपलेली साखर अनेक नावांनी लिहिलेली असते: sucrose, fructose, maltose, corn syrup, गूळ, मध.भारतीय उदाहरण : फ्लेवर्ड दही (१०० ग्रॅम) १८ ग्रॅम साखर = ४.५ चमचे. एका रसगुल्ल्यात १५ ग्रॅम साखर.मीठ / सोडियम : लपलेला शत्रूसोडियमचे प्रमाण जास्त झाले की रक्तदाब वाढतो, मूत्रपिंडांवर ताण येतो, हृदयरोगाचा धोका वाढतो.• WHO व ICMR मार्गदर्शक :दररोज सोडियम २००० मि.ग्रॅ. पेक्षा कमी = ८७ mmol पेक्षा कमी. म्हणजे साधारण ५ ग्रॅम मीठ (१ चमचा) पेक्षा कमी.ज्यांना उच्च रक्तदाब, मूत्रपिंड किंवा हृदयरोग आहे : मर्यादा आणखी कमी १५०० मि.ग्रॅ. (६५ mmol ३.८ ग्रॅम मीठ).भारतीयांना मीठ जास्त का होते?\tपारंपरिक पदार्थ : लोणचं, पापड, चटणी, ताकात टाकलेलं मीठ.\tपॅकेबंद पदार्थ : नूडल्स, सुप्स, चिप्स, भुजिया, ब्रेड.\tदुहेरी मीठ घालण्याची सवय : स्वयंपाकात आणि टेबलावर.जास्त सोडियमचे परिणाम (८७ mmol पेक्षा जास्त) : उच्च रक्तदाब, हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक, मूत्रपिंड निकामी होणे, हाडे कमजोर होणे (ऑस्टिओपोरोसिस), सूज व फुगलेपणा..८७ mmol पेक्षा खाली कसे राहायचे?• लेबलवर ‘सोडियम प्रति १०० ग्रॅम’ तपासा:• हिरवा : <१२० mg (सुरक्षित)• पिवळा : १२०–६०० mg (काळजीपूर्वक)• लाल : >६०० mg (टाळा)• ताजे, घरचे अन्न खा.• लोणचं, पापड, नमकीन मर्यादित करा.• टेबलावर पुन्हा मीठ टाकू नका.• चवेसाठी लिंबू, हिंग, कोथिंबीर, मसाले वापरा..फॅट• चांगले फॅट : सरसों, शेंगदाणा, ऑलिव्ह, सुर्यफूल तेल.• वाईट फॅट : तूप, बटर, वॅनस्पती, डाळडा, बेकरी शॉर्टनिंग्स.• ‘ट्रान्स फॅट फ्री’ लिहिले तरी सर्व्हिंगला ०.२ ग्रॅमपर्यंत परवानगी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.