कॅल्शिअमची कमतरता जाणवतेय का? जाणून घ्या उपाय

कोल्हापूर : कॅल्शियम शरीरासाठी आवश्यक असते. त्याच्या अभावामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे होणारे दुष्परिणाम पुढे वाचा.. कॅल्शियम अभावामुळे होणारे दुष्परिनाम कायमस्वरुपी फीट राहण्यासाठी डायटचे सल्ले दिले जातात. यासंदर्भात पोषक तत्वांची विशिष्ट भूमिका असते. व्हिटॅमिन सी उती पेशींचा विकास करते. कॅल्शियम मानवी शरीरसाठी महत्वाच्या पोषक तत्वांमध्ये एक मानले जाते. कारण स्वस्थ दात आणि हाडे मजबूत करण्यासाठी मदत करते. जास्तीत जास्त कॅल्शियम आपल्या हाडांमध्ये आणि दातांमध्ये जमा होते. संपुर्ण शरीराचे समर्थन करते. कॅल्शियमच्या बाकी हिस्याचा उपयोग आवश्यक कार्यांमध्ये होतो. जसे मासंपेशी सकुंचन, विस्तार आणि तंत्र माध्यमातून संदेश पाठवणे ह्या कमीमुळे काही दुष्परिनाम होऊ शकतात. कमजोर हाडे कॅल्शियम पदार्थांचे सेवन कमी केल्याने कमजोर हाडे आणि भंगुर नखे दिसतात. तुम्ही जर नखे वाढण्यासाठी प्रयत्न करत असाल तर एक संभवता असू शकते. की तुमच्यामधे कॅल्शियमची कमी असू शकते. त्याशिवाय जर तुमची बोटे मोठी दिसत असतील आणि नखांवर पांढरे पट्टे दिसत असतील तर तुम्हाला कॅल्शियम वाढवण्याची गरज आहे. कॅल्शियमची कमी असल्यामुळे हाईपोकेल्सीमीया म्हंटले जाते. एक अशी स्थिती जी तुमच्या नसा आणि पेशींना अत्यंत प्रभावित करते. या पोषक तत्वांवर चालण्यासाठी नुरोमस्कुलार चिडचिडेपणा, पाय आणि हातामध्ये एथन होते. जास्त करून लोक विचार करतात की, कमी कॅल्शियम फक्त हाडांसाठी महत्वाचे आहे. पण पूर्ण पेशीचे समर्थन करण्यासाठी कॅल्शियमची गरज असते. जास्त थकवा आणि सुस्थी चढणे हे जर तुम्हाला जाणवत असेल तर शरीरात अनेक गोष्टींची कमी जाणवत असते. यात अधिक करून कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. कामात असलेले कमी झोप घेणाऱ्यांमध्ये हे अधिक आढळून येते. ही समस्या आपल्या खाण्यामधून कॅल्शिअम नसलेले पदार्थ न खाल्यामुळे पाहायला मिळते. दातांची समस्या दात नीट स्वच्छ न केल्यामुळे दातांची समस्या उद्भवते. पण जेव्हा दातांमधे कॅलशियमची कमी असते. कमजोर, चिडचिडे, भांगुर दात, दातांचे सडने हे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनातील सामान्य हिस्सा बनते,लहान मुलांमध्ये कॅलशियम ची कमी दातांचे गठण मध्ये वेळ करू शकते. क्षीण आणि सुस्ती 2012 मध्ये कॅल्शियम कमी असलेला आहार कमी सेवन ज्या लोकांनी अनुभवले आहे. अधिक अनुभवी मिजाझ करतात. अवसादग्रस्त डॉक्टरांनी परामर्श केले पाहिजे. जास्तीत जास्त गोष्टींमध्ये कॅल्शियम सप्लिमेंटमध्ये लक्षणे मिटवण्यासाठी प्रबांधित करते.

Web Title: the low of calcium in our body the tips for increase in kolhapur